Científicos descubren en el espacio interestelar una molécula de azufre clave para el origen de la vida

Un equipo internacional de científicos, con una importante participación española, ha descubierto en el espacio interestelar una molécula compleja de azufre considerada clave para la química del origen de la vida. El hallazgo, realizado en una nube molecular de la Vía Láctea, sugiere que los ingredientes fundamentales de la biología pueden haberse creado en los inicios de la historia cósmica.

En el corazón de nuestra galaxia, los científicos han descubierto la molécula portadora de azufre más grande jamás detectada más allá de la Tierra, con importantes implicaciones para el estudio de los orígenes cósmicos de la vida. El descubrimiento fue concretado por científicos del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE), en Alemania, en colaboración con especialistas del Centro de Astrobiología (CAB), CSIC-INTA, en España.

Un "puente químico" que podría explicar el origen de la vida en el cosmos

Según una nota de prensa, la molécula reside en una nube molecular localizada a unos 27.000 años luz de la Tierra, cerca del centro de la Vía Láctea. Con un anillo estable de seis miembros y un total de 13 átomos, supera ampliamente el tamaño de todos los compuestos que contienen azufre detectados previamente en el espacio.

El hallazgo se produjo a partir de una integración entre el trabajo de laboratorio y las observaciones radioastronómicas: en el laboratorio se sintetizó el compuesto mediante descargas eléctricas en tiolfenol y se midieron con precisión sus frecuencias de emisión, creando una “huella” espectral única. Esa firma fue rastreada y hallada en los datos observacionales recopilados con los radiotelescopios IRAM 30m y Yebes 40m. De esta manera, se logró la identificación inequívoca del primer hidrocarburo cíclico con azufre confirmado en el medio interestelar.

Como describen los investigadores en su estudio, publicado en la revista Nature Astronomy, se trata de un "puente químico" entre las condiciones primarias observadas en el espacio y las moléculas orgánicas complejas halladas en cometas y meteoritos.

Nuevos detalles sobre las primeras piezas químicas que se ensamblaron para hacer posible la vida

Hasta ahora, los compuestos de este tipo detectados en el medio interestelar eran relativamente pequeños: la presencia de una estructura compleja con azufre indica que rutas químicas más elaboradas pueden operar incluso antes de que una estrella llegue a formarse. “Esto demuestra que la base química para la vida comienza mucho antes de la formación estelar”, afirmó en el comunicado Valerio Lattanzi, uno de los autores del estudio.

Referencia A detection of sulfur-bearing cyclic hydrocarbons in space. Mitsunori Araki et al. Nature Astronomy (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41550-025-02749-7

El papel del azufre en la bioquímica terrestre es central: forma parte de aminoácidos y cofactores enzimáticos esenciales. Detectar moléculas sulfuradas complejas en nubes frías y jóvenes sugiere que ingredientes importantes para la química prebiótica pueden emerger en el medio interestelar y ser incorporados más tarde en sistemas planetarios en formación, enriqueciendo cometas y asteroides que podrían "sembrar" mundos con precursores orgánicos.

Los autores sostienen que probablemente existan muchas más moléculas sulfuradas complejas sin detectar, y que su identificación ampliará nuestra comprensión de cómo se ensamblaron las primeras piezas químicas que, miles de millones de años después, permitieron la vida en la Tierra. Ese mismo proceso puede haberse repetido quizás en otros mundos lejanos que aún no conocemos.