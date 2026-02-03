Hito en la exploración espacial: el rover Perseverance de la NASA recorre Marte guiado por IA

El rover Perseverance ha completado en Marte su primer desplazamiento planificado íntegramente por Inteligencia Artificial (IA). La prueba, realizada por la NASA en el cráter Jezero, marca un avance decisivo hacia misiones espaciales más autónomas y eficientes.

La NASA ha concretado los primeros trayectos de un vehículo robótico en otro mundo planificados en un 100 % por IA: el 8 y 10 de diciembre de 2025, la demostración utilizó IA generativa para crear puntos de referencia para el rover Perseverance en Marte, una compleja tarea de toma de decisiones que normalmente realizan manualmente los planificadores de rovers humanos de la misión.

De acuerdo a una nota de prensa, los avances mostraron que los modelos generativos son capaces de analizar imágenes y datos topográficos y pueden trazar puntos de ruta sin la intervención directa de los especialistas humanos. Los responsables creen que se trata de un hito en la exploración de otros mundos, que marcará el futuro de las ciencias planetarias.

El trayecto del rover Perseverance guiado por IA

Durante las dos jornadas de prueba, Perseverance recorrió 210 metros el 8 de diciembre y 246 metros el 10 de diciembre, avanzando por el borde del cráter Jezero y validando en el terreno las trayectorias propuestas por la IA. Para elaborar las rutas, el equipo científico alimentó al sistema con imágenes de alta resolución (HiRISE) y modelos de elevación digital: la IA identificó características críticas, como rocas, afloramientos y zonas arenosas, y generó una senda continua con distintos puntos en el trayecto.

El proyecto, liderado desde el Rover Operations Center del Jet Propulsion Laboratory en colaboración con la empresa Anthropic, usó modelos generativos (incluyendo la familia Claude) para realizar el análisis y la planificación. Antes de enviar las órdenes a Marte, los comandos propuestos por la IA se verificaron exhaustivamente en un “gemelo digital” de Perseverance: una réplica virtual que comprobó más de 500.000 variables de telemetría para asegurar la compatibilidad y la seguridad de las operaciones.

Video: visualización del viaje del rover Perseverance en Marte planificado por IA. Crédito: JPLraw / YouTube.

IA y vehículos robóticos: el futuro de la exploración de otros planetas

Para los ingenieros, la prueba no solo demuestra capacidad técnica, sino también una vía para ampliar la autonomía de los vehículos planetarios. Los expertos creen que los elementos fundamentales de la IA generativa son una gran promesa en el campo de la percepción, localización, planificación y control de rutas de exploración en otros planetas: estas herramientas podrían facilitar recorridos de muchos kilómetros con una menor carga operativa humana, entre otras ventajas.

Al mismo tiempo, los especialistas destacaron que la incorporación cuidadosa y responsable de tecnologías autónomas permitirá responder mejor a terrenos imprevistos y aumentar el rendimiento científico de las misiones. Además, integrar IA para analizar datos orbitales y de superficie permite condensar y acelerar decisiones complejas, aunque es imprescindible mantener controles permanentes y utilizar a estos modelos como un complemento y no como un reemplazo de los esfuerzos humanos.