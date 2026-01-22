Biología / Física Cuántica / Biotecnología
Proteínas cuánticas: el hallazgo que puede revolucionar a la biotecnología
Un equipo científico ha diseñado proteínas capaces de aprovechar fenómenos cuánticos, abriendo nuevas aplicaciones en medicina, sensores biológicos y biotecnología avanzada
Pablo Javier Piacente / T21
Por primera vez, los investigadores han logrado crear proteínas que funcionan mediante principios de la física cuántica. El avance podría transformar desde el diagnóstico médico hasta la forma de estudiar procesos biológicos a escala molecular.
Un estudio publicado en la revista Nature y liderado por la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, detalla un avance científico que podría redefinir la interfaz entre la física cuántica y la biología: los investigadores británicos han diseñado proteínas que incorporan procesos cuánticos y presentan un gran potencial para aplicaciones tecnológicas, dando lugar a un nuevo campo que llaman “proteínas cuánticas”.
El estudio describe la creación de una nueva familia de biomoléculas denominadas proteínas fluorescentes magneto-sensibles (MFP, por sus siglas en inglés). Las MFP responden a campos magnéticos y a radiofrecuencias de forma dependiente del estado cuántico dentro de la propia proteína, y su señal se activa y lee mediante iluminación con longitudes de onda concretas.
Las proteínas cuánticas: un nuevo mundo con un potencial sin fronteras visibles
El mundo cuántico nos acerca al entendimiento de lo invisible: en una escala inaccesible para la visión humana, las partículas subatómicas se comportan de un modo completamente diferente a aquello que nos marca nuestra intuición. Al parecer, estas características también pueden aprovecharse en el campo de la biotecnología.
Para hacer realidad a las nuevas proteínas cuánticas, los investigadores introdujeron mutaciones aleatorias en las secuencias que codifican las proteínas, seleccionaron versiones con mejor sensibilidad. Luego repitieron el proceso hasta lograr variantes con una respuesta magnética notablemente optimizada. Este enfoque, que mezcla biología sintética con selección biomolecular, permitió “descubrir” soluciones funcionales que resultan difíciles de concebir a escala teórica.
Un punto crucial es que el equipo construyó un prototipo instrumental que utiliza la firma cuántica de las MFP para localizarlas dentro de tejidos, un principio análogo al de la resonancia magnética pero con resolución molecular: en vez de mapear agua y tejidos, la técnica podría seguir la expresión de un gen o la ubicación de una molécula concreta en un organismo vivo.
Aplicaciones en medicina y usos concretos de las proteínas cuánticas
De acuerdo a una nota de prensa, ese tipo de tecnología tendría implicaciones directas en medicina, como por ejemplo en la entrega dirigida de fármacos o en el monitoreo en tiempo real de tumores, si finalmente se logra adaptar el enfoque a condiciones clínicas.
El hallazgo fue posible gracias a una colaboración interdisciplinaria entre especialistas en biología, física cuántica e inteligencia artificial, un área de interacción que promete descubrimientos revolucionarios en los próximos años. Vale destacar que la comprensión de los procesos cuánticos en biología resultó crucial para interpretar y optimizar las MFP.
Referencia
Quantum spin resonance in engineered proteins for multimodal sensing. Gabriel Abrahams et al. Nature (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09971-3
Ahora, los próximos desafíos a resolver incluyen avanzar sobre la sensibilidad y la estabilidad de las proteínas cuánticas fuera de condiciones controladas, integrar el método en dispositivos prácticos y evaluar su seguridad y biocompatibilidad para aplicaciones médicas.
Más allá de esto, los científicos ven en estas proteínas cuánticas una plataforma con potencial para sensores moleculares multimodales, biotecnología de precisión y nuevas herramientas para investigar procesos biológicos profundos, que hoy escapan a la comprensión humana.
- Alerta roja en Galicia por temporal: vientos de 140 km/h y más de 60 l/m2 con lo peor aún por llegar
- El fuerte viento zarandea Galicia: un avión de Iberia frustra el aterrizaje en Vigo y Santiago y regresa a Madrid
- El parque acuático de Meis espera abrir sus puertas en junio, pero las obras se enfrentan al escepticismo
- La estafa de Shein llega a Vigo: cargos en la cuenta de 21 euros
- Nuevo millonario en Vigo gracias a un boleto del Euromillones sellado en un bar de la calle Lorient
- A la venta el chalé con piscina que corona la playa más bonita de Galicia (con permiso de Rodas): precio y fotos
- ¿Vuelve Zara al Centro Comercial Camelias?
- Una borrasca procedente de Irlanda batirá Vigo mañana... y lo que queda de semana