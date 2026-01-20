Veronika, la vaca austriaca que usa herramientas: primer caso documentado de inteligencia en ganado

Una vaca austriaca llamada Veronika ha sorprendido al mundo al usar herramientas, como palos y un cepillo, para rascarse en diferentes zonas de su cuerpo. Es el primer caso documentado de uso flexible de objetos en ganado bovino, lo que cuestiona la percepción tradicional sobre la inteligencia de estos animales.

En un hallazgo que desafía siglos de creencias sobre la inteligencia de los bovinos, científicos de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, en Austria, han documentado por primera vez el uso de herramientas por parte de una vaca. El sorprendente caso de Veronika, una vaca parda de 13 años que vive como animal de compañía en una granja austríaca, ha llevado a los investigadores a reconsiderar la complejidad cognitiva del ganado bovino. Hasta el momento, el uso adaptativo de herramientas se había apreciado únicamente en humanos y chimpancés.

De acuerdo a una nota de prensa, Veronika fue observada utilizando objetos simples, como palos o un cepillo de escoba con mango, para rascarse zonas de su cuerpo que no podía alcanzar con facilidad. Más allá de una simple acción instintiva, su comportamiento cumplió con la definición científica de uso de herramientas: manipular un objeto externo con un propósito funcional concreto.

Un caso único: manejo de herramientas en bovinos

Pero este caso es único no solo porque Veronika use herramientas, sino que además aplica distintos extremos del mismo objeto según la necesidad: prefiere las cerdas ásperas para rascarse el lomo y otras zonas duras de su piel y, cuando la zona es más sensible, como la ubre o el vientre, gira la herramienta para usar el extremo liso con movimientos más delicados.

Esta adaptación flexible y multiuso de un mismo objeto para diferentes funciones es extremadamente rara fuera de los humanos y solo se había documentado de forma convincente en primates como los chimpancés. Según el nuevo estudio, publicado en la revista Current Biology, en varios ensayos Veronika mostró una sorprendente precisión al ajustar la posición de los objetos con la lengua y los dientes, hasta lograr el efecto deseado en la zona indicada de su cuerpo, en un total de 76 acciones observadas.

Los científicos destacaron que este comportamiento no fue enseñado ni inducido mediante entrenamiento: la vaca lo desarrolló de manera espontánea a lo largo de años, posiblemente como respuesta a la necesidad de aliviar las molestias causadas por insectos.

Los estímulos hacen la diferencia y potencian la inteligencia animal

Por eso, aunque Veronika vive en condiciones poco comunes para un bovino, como animal de compañía con acceso a un entorno amplio y estimulante, y una larga vida que rara vez alcanzan las vacas de producción, los investigadores sostienen que este caso indica un potencial cognitivo del ganado que ha sido históricamente subestimado.

Referencia Flexible use of a multi-purpose tool by a cow. Antonio J. Osuna-Mascaró and Alice M.I. Auersperg. Current Biology (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2025.11.059

Ahora, los científicos esperan que el trabajo inspire mejores condiciones de vida para las vacas y otros animales. “Son animales inteligentes y con emociones. Se merecen algo mejor de lo que les damos”, indicó a Science el etólogo Jan Langbein, que no formó parte del nuevo estudio.

El hallazgo abre una nueva puerta para la investigación sobre la cognición en animales de granja, proponiendo que las capacidades de resolución de problemas y uso de herramientas podrían estar presentes en otros bovinos, si se les da la oportunidad de interactuar con objetos y ambientes ricos en estímulos.