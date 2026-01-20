Hallan en Dinamarca el mayor barco mercante medieval del mundo, intacto tras 600 años

El hallazgo de un enorme barco mercante medieval frente a las costas de Dinamarca ha sido calificado como uno de los descubrimientos arqueológicos marítimos más importantes de las últimas décadas. Con más de 600 años de antigüedad y un extraordinario estado de conservación, el navío confirma la existencia de auténticos “superbarcos” dedicados al comercio en el siglo XV.

Oculto entre las corrientes del estrecho de Øresund, entre Amager y Saltholm, un equipo de arqueólogos del Viking Ship Museum de Roskilde, en Dinamarca, ha desenterrado el barco mercante medieval más grande jamás identificado hasta la fecha. Bautizada como Svælget 2, la embarcación yacía cubierta por arena a 13 metros de profundidad: presenta un estado de conservación inmejorable, prometiendo reescribir detalles sobre la navegación y el comercio del siglo XV.

Los primeros análisis sitúan la construcción del barco alrededor del año 1410. Sus dimensiones son imponentes: aproximadamente 28 metros de eslora, 9 metros de manga y 6 metros de altura, con una capacidad de carga estimada en torno a las 300 toneladas, cifras que lo convierten en el mayor ejemplar de cog (una variedad de barco comercial medieval) conocido hasta el momento.

Un barco medieval que evidencia una estructura logística compleja

Según una nota de prensa, los científicos creen que el hallazgo es un hito para la arqueología marítima, ofreciendo la primera evidencia arqueológica sólida de algunas de las estructuras que aparecen en las típicas ilustraciones medievales. La excepcional preservación del barco se debe principalmente a su entierro bajo sedimentos, que han protegido la banda de estribor desde la quilla hasta la borda.

Dicha cobertura ha permitido a los investigadores recuperar restos y elementos que, hasta ahora, no se habían conservado en otros barcos similares hallados con anterioridad. La presencia de algunas piezas específicas ofrece una oportunidad única para comprender cómo se gobernaban y aseguraban las velas y mástiles en barcos tan grandes.

Los estudios de procedencia de la madera muestran una construcción transnacional: las tablas provienen de robles pomeranos (actual Polonia), mientras que los marcos (las quillas y costillas) proceden de los Países Bajos. Ese patrón apunta a una cadena logística compleja, con astilleros neerlandeses con la pericia necesaria para erigir estas enormes embarcaciones, mientras que el material de mayor porte se traía desde el este del Báltico.

Una "cápsula del tiempo" y un viaje hacia una parte de la Europa medieval

El hallazgo no solo aporta datos técnicos, sino también económicos y sociales: es una evidencia de rutas comerciales bien establecidas y una demanda sostenida por transportar grandes volúmenes de mercancías. Además de los elementos estructurales, los arqueólogos recuperaron objetos cotidianos, como ollas de bronce, vajilla pintada, zapatos, peines y cuentas de rosario, junto a restos de un fogón construido con ladrillos.

De acuerdo a los investigadores, esto sugiere condiciones de vida a bordo más confortables y organizadas de aquello que se suponía para este tipo de naves. No se han encontrado, por ahora, rastros claros de carga comercial: los expertos estiman que los bienes habrían flotado o desaparecido cuando el barco se hundió, pero la ausencia de equipamiento militar refuerza la interpretación del cog como buque mercante.

Por último, los especialistas concluyen que Svælget 2 es más que un barco rescatado de las profundidades: se trata de una verdadera "cápsula del tiempo", que reúne tecnología naval, vida cotidiana y conexiones comerciales de una Europa en plena transformación.