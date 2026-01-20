Un collar inteligente reconstruye el habla en pacientes que han perdido la voz tras un accidente cerebrovascular

Los investigadores han desarrollado un dispositivo portátil en forma de collar inteligente que ayuda a las personas a recuperar la capacidad de comunicarse de forma natural y fluida después de un accidente cerebrovascular, sin la necesidad de implantes cerebrales invasivos.

Un equipo de especialistas del Laboratorio de Ingeniería de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, ha presentado Revoice, un collar inteligente que logra restaurar la comunicación natural en personas con disartria o incapacidad de comunicación oral tras un accidente cerebrovascular (ACV) o ictus.

Recuperar la capacidad de comunicarse luego de un accidente cerebrovascular

El dispositivo integra sensores ultrasensibles con modelos de Inteligencia Artificial (IA) para decodificar vibraciones de la garganta y señales fisiológicas, reconstruyendo palabras y ampliando frases con información emocional y contextual. El sistema se explica al detalle en un estudio publicado en la revista Nature Communications.

En principio, el aparato capta microvibraciones de los músculos laríngeos y variaciones del pulso como indicadores del estado emocional de la persona. Luego, dos agentes de IA procesan esos datos: uno reconstruye palabras a partir de movimientos de la boca sin sonido y otro utiliza información contextual, como la hora o el ritmo cardíaco, para convertir frases fragmentadas en oraciones completas y expresivas.

Según una nota de prensa, el collar inteligente es blando, lavable y diseñado para un uso cómodo y prolongado: los autores planean optimizarlo para su aprovechamiento diario y multilingüe. En el pequeño ensayo realizado, los investigadores reportaron incrementos en la satisfacción de los participantes y resultados prometedores que justifican estudios más amplios.

Volver a hablar luego de un derrame cerebral: la importancia de la autonomía

De acuerdo a distintos expertos en rehabilitación del lenguaje, aproximadamente la mitad de los supervivientes de un accidente cerebrovascular presentan disartria o combinaciones con afasia, dos condiciones que limitan la comunicación y la participación social, además de aumentar la dependencia.

Referencia Wearable intelligent throat enables natural speech in stroke patients with dysarthria. Chenyu Tang et al. Nature Communications (2026). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-68228-9

“Cuando las personas tienen disartria después de un derrame cerebral puede ser extremadamente frustrante para ellas: saben exactamente lo que quieren decir, pero les cuesta físicamente expresarse porque las señales entre su cerebro y su garganta se han visto alteradas. Esa frustración puede ser profunda, no solo para los pacientes sino también para sus cuidadores y sus familias”, explicó en el comunicado el profesor Luigi Occhipinti, líder del equipo de investigadores.

En comparación con alternativas que exigen entrada letra por letra, seguimiento ocular o implantes cerebrales, Revoice ofrece comunicación en tiempo real y mayor naturalidad en las conversaciones. Los investigadores relatan ejemplos concretos: una frase aislada logra ser ampliada por el modelo a una petición completa y matizada según el estado emocional detectado, demostrando la combinación de señales físicas y lenguaje contextual.