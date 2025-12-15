La prohibición australiana a menores en redes sociales: un experimento científico con consecuencias globales

Australia ha iniciado el mayor experimento regulatorio sobre restricción de acceso digital jamás intentado. Lo que el gobierno presentó como medida de protección infantil se ha convertido, para la comunidad científica, en un laboratorio natural: un conjunto sin precedentes de datos empíricos sobre qué sucede cuando un país prohíbe a los menores acceso a redes sociales

Australia ha iniciado el mayor experimento regulatorio sobre restricción de acceso digital en la historia. Desde el 10 de diciembre, los menores de 16 años no pueden crear o mantener cuentas en plataformas como Instagram, TikTok, X, Facebook, YouTube, Snapchat y Reddit.

YouTube Kids, Google Classroom y WhatsApp no están afectados porque no se considera que cumplan esos criterios. Los menores de 16 años también podrán seguir viendo la mayoría del contenido en plataformas en línea que no requieren una cuenta.

Antecedentes preocupantes

Un estudio encargado a principios de 2025, citado por la BBC, reveló que el 96 % de los niños de entre 10 y 15 años usaban redes sociales y que siete de cada 10 habían estado expuestos a contenido dañino. Esto incluía contenido misógino y violento, así como contenido que promovía trastornos alimentarios y el suicidio.

El estudio también reveló que uno de cada siete niños de los encuestados había sufrido problemas de acoso, tanto por parte de adultos como de otros niños mayores, así como que más del 50% había sido víctima de acoso a través de las redes sociales.

Las empresas que incumplan la norma enfrentan multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 30,32 millones de euros), si bien padres e hijos que no acaten la restricción no serán sancionados. Aunque muchos adolescentes australianos expresan su furor ante la medida, para la comunidad científica representa algo muy diferente: un laboratorio natural para estudiar las consecuencias reales de las restricciones de acceso digital en poblaciones jóvenes.

Un debate fundado en evidencia mixta

La justificación oficial se basa en argumentos sobre daño psicológico: diseño adictivo, pérdida de sueño, exposición a contenido perjudicial. Sin embargo, la comunidad investigadora reconoce que la evidencia científica sobre estos efectos es mixta y polémica.

Paradójicamente, para grupos vulnerables—adolescentes LGBTQ+, menores en áreas remotas, poblaciones marginalizadas—el acceso a redes sociales constituye un sistema vital de apoyo social que no encuentran en sus entornos físicos inmediatos. La prohibición total, sin opciones de consentimiento parental ni alternativas graduales, puede eliminar precisamente las estructuras de apoyo que estos jóvenes más necesitan.

La oportunidad científica

La magnitud de la intervención política ha despertado el interés de investigadores especializados. Susan Sawyer, clínica investigadora del Murdoch Children's Research Institute de Melbourne, ya ha entrevistado a 177 adolescentes de 13-16 años sobre su consumo de redes sociales, tiempo de pantalla y salud mental antes de que la prohibición entrara en vigor.

En seis meses, realizará un seguimiento de los mismos sujetos para determinar si la medida ha modificado efectivamente su acceso a plataformas o impactado su bienestar psicológico. Sus colegas también investigarán problemas de crianza parentales y conflictos familiares derivados de la restricción, informa la revista Nature.

Zareh Ghazarian, politólogo de la Universidad Monash, estudia el papel de las redes sociales en el desarrollo político de jóvenes. Su investigación revela que estas plataformas funcionan como espacios donde maestros discuten cuestiones contemporáneas, debates políticos y asuntos de política pública ausentes del currículo formal.

Con la prohibición en vigor, entrevistará a docentes para documentar cómo ha impactado en el conocimiento político estudiantil y hacia qué plataformas alternativas migraron los adolescentes. "Parte de la educación es poder dialogar con ideas y cuestiones que no se cubren en el aula", señala en Nature. "Ese era el beneficio que aportaban las redes sociales."

El dilema de la regulación

Estos estudios longitudinales proporcionarán datos empíricos sin precedentes sobre las consecuencias de prohibiciones digitales totales en adolescentes. Pero revelan también una tensión fundamental: ¿cuál es el balance correcto entre protección estatal y autonomía digital? ¿Debemos prohibir acceso o diseñar plataformas más seguras?

Australia, con su revisión obligatoria en dos años, ha transformado una decisión política en un experimento científico controlado. Los resultados—tanto los que revelarán beneficios como los que documentarán daños colaterales—influirán en decisiones políticas globales.

Mientras tanto, Francia, Dinamarca y España observan atentamente, conscientes de que la ciencia que emerge de este laboratorio natural australiano condicionará sus propias políticas sobre menores, tecnología y derechos digitales.