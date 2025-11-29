Los cambios climáticos podrían reducir el tamaño del cerebro humano

Un nuevo estudio sugiere un vínculo entre los cambios climáticos pasados y una caída en el tamaño del cerebro humano, una respuesta adaptativa que surge en un análisis de los registros climáticos y los restos humanos durante un período de 50.000 años. El nuevo análisis se suma a investigaciones previas que intentan comprender cómo los humanos se desarrollan y se adaptan en respuesta al estrés ambiental.

El científico Jeff Morgan Stibel, investigador del Museo de Historia Natural de California, en Estados Unidos, ha publicado recientemente un trabajo en la revista Brain, Behavior and Evolution en el que explora la posible relación existente entre una disminución en el tamaño del cerebro humano y los procesos de cambio climático que han tenido lugar a lo largo de la historia de nuestro planeta. La evidencia acumulada por el especialista en ciencias cognitivas indica que la reducción puede ocurrir como una respuesta adaptativa del cerebro al estrés ambiental.

El calor encoge al cerebro

En su estudio, Stibel analizó cómo cambió el tamaño del cerebro de 298 especímenes de Homo en los últimos 50.000 años, en relación con los registros naturales de temperatura, humedad y precipitaciones globales. Las conclusiones muestran que cuando el clima se volvió más cálido, el tamaño promedio del cerebro se hizo significativamente más pequeño que cuando las temperaturas eran más bajas.

Según el investigador, “comprender cómo ha cambiado el cerebro con el tiempo en los homínidos es fundamental, pero hasta el momento se ha trabajado muy poco sobre este tema. Sabemos que el cerebro ha crecido entre especies en los últimos millones de años, pero conocemos muy poco sobre otras tendencias macroevolutivas", dijo Stibel en un artículo publicado en el sitio PsyPost.

El científico obtuvo datos sobre el tamaño del cráneo de diez fuentes independientes publicadas, para un total de 373 mediciones de 298 huesos humanos, que abarcan 50.000 años. Incluyó estimaciones del tamaño del cuerpo que se ajustaron por región geográfica y género, para estimar el tamaño del cerebro. De acuerdo a una publicación de Science Alert, los fósiles se agruparon en función del período temporal en el cual habían vivido. Stibel realizó su investigación utilizando cuatro intervalos de edad fósil: 100 años, 5.000 años, 10.000 años y 15.000 años.

El tamaño del cerebro fue mayor durante las temperaturas más frías en comparación con las temperaturas más cálidas en períodos de 100 y 10.000 años. Los puntos representan las 298 estimaciones de masa cerebral a través de temperaturas más frías (azul) y más cálidas (roja) que el promedio. Las líneas negras muestran la masa cerebral promedio para cada período. / Crédito: Stibel, Brain, Behavior and Evolution, 2023.

Referencia Climate Change Influences Brain Size in Humans. Jeff Morgan Stibel. Brain, Behavior and Evolution (2023). DOI:https://doi.org/10.1159/000528710

Profundos cambios climáticos en el pasado

Posteriormente, comparó el tamaño del cerebro con diferentes registros climáticos. En los últimos 50.000 años, se ha producido el Último Máximo Glacial, que provocó que las temperaturas medias fueran constantemente más frías hasta el final del Pleistoceno tardío. Luego, el Holoceno vio aumentar las temperaturas promedio, llevándonos hasta el día de hoy. En concreto, Stibel concluyó que el tamaño del cerebro humano fue significativamente mayor durante el desarrollo de temperaturas medias más frías, en comparación con temperaturas más cálidas en períodos de 100 años y 10.000 años.

"Considerando las tendencias recientes en torno al calentamiento global, es fundamental comprender el impacto del cambio climático, si existe, en el tamaño del cerebro humano y, en última instancia, en el comportamiento humano", destacó el científico en su estudio. Los resultados obtenidos por Stibel y la realidad de la Tierra nos obligan a estar especialmente alertas. (Una primera versión de este artículo se publicó el 7 de julio de 2023)