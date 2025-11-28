Biotecnología que transforma vidas: una córnea bioimpresa en 3D devuelve la vista a una mujer de 70 años

Por primera vez en la historia, cirujanos israelíes han implantado una córnea completamente bioimpresa en 3D en una paciente con ceguera corneal, devolviéndole parcialmente la visión y abriendo la puerta a una nueva era en la medicina regenerativa y oftalmológica.

Un equipo de cirujanos del Rambam Health Care Campus (Haifa, Israel) ha realizado con éxito el primer trasplante mundial de una córnea bioimpresa en 3D, desarrollada exclusivamente con células humanas cultivadas en laboratorio y sin necesidad de tejido de donante convencional. Esta intervención marca el nacimiento de una nueva era en la medicina regenerativa, con implicaciones potenciales para millones de personas afectadas por ceguera corneal en todo el mundo, según sus protagonistas.

El implante corneal ha sido creado por Precise Bio, una empresa biotecnológica especializada en medicina regenerativa. Empleando métodos de bioimpresión y cultivo celular, la compañía utiliza una única córnea de donante sano para generar cientos de implantes.

Es la “ventana transparente” en la parte frontal del ojo, responsable de enfocar la luz que entra hacia la retina. Si se opaca o se daña gravemente, la visión se vuelve borrosa o se pierde por completo. Hallazgo principal: Primer trasplante mundial de una córnea bioimpresa en 3D, completamente fabricada en laboratorio a partir de células humanas vivas, que devuelve la vista a una mujer de unos 70 años con ceguera corneal en un ojo.

Estos implantes se producen en una planta especializada, se pueden criopreservar para su transporte y permiten planificar cirugías sin depender de la disponibilidad inmediata de un donante. Próximo paso: El procedimiento forma parte de un ensayo clínico fase 1; ahora se vigilará durante meses la evolución de la visión, la estabilidad del implante y la seguridad del método en más pacientes.

Esta plataforma permite reproducir la estructura, claridad óptica y propiedades biomecánicas de una córnea natural, gracias a una combinación precisa de materiales biológicos y células humanas cultivadas.

Las córneas bioimpresas se componen de capas celulares dispuestas estratégicamente para imitar la organización natural del tejido corneal. Este diseño asegura una alta densidad celular, factor clave para mejorar la recuperación tras el trasplante y optimizar la transparencia visual del paciente con el tiempo. Además, el proceso evita las limitaciones logísticas y las complicaciones asociadas al trasplante tradicional derivadas de la escasez global de donantes, que afecta a unos 13 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

Detalles del procedimiento y recuperación

La intervención en Rambam se realizó en una paciente de aproximadamente 70 años, ciega de un ojo por enfermedad corneal. El equipo dirigido por el profesor Michael Mimouni implantó en la paciente una córnea bioimpresa fabricada en Israel y cultivada íntegramente en laboratorio. La función principal de esta córnea biológica es replicar, tanto en forma como en función, las propiedades fisiológicas de una córnea sana, lo que incluye la transparencia y la resistencia biomecánica, según se informa en un comunicado.

El trasplante es parte de un ensayo clínico fase 1, destinado a evaluar la seguridad y la tolerancia del implante en pacientes con patología endotelial corneal. Los resultados preliminares muestran una recuperación parcial de la visión en la paciente, y el equipo sigue monitorizando la evolución para valorar la mejora sostenida de la agudeza visual y la evolución del tejido trasplantado, según informa Precise Bio.

Esta tecnología permite prever resultados quirúrgicos con mayor precisión y podría contribuir a soluciones escalables y estandarizadas para el trasplante corneal en el futuro. Dado que el sistema emplea células humanas en vez de tejido donado, es posible almacenar los implantes mediante criopreservación, simplificando la logística y ampliando el acceso a pacientes de distintas geografías.

Impacto global

La importancia de esta innovación va más allá del éxito quirúrgico individual. Las córneas bioimpresas abren la puerta a un abastecimiento casi ilimitado de tejido corneal, solucionando uno de los problemas más graves de la oftalmología moderna: la escasez de órganos para trasplante.

“El trasplante representa una verdadera esperanza para los millones de personas que esperan una córnea donada y marca un punto de inflexión para la medicina regenerativa”, declaró Aryeh Batt, CEO y cofundador de Precise Bio. El profesor Mimouni, director de la unidad de córnea en Rambam, añade: “Por primera vez, una córnea creada en laboratorio a partir de células humanas ha devuelto la vista a una persona. Es un cambio de paradigma, una visión hacia un futuro donde nadie deberá vivir en la oscuridad por falta de tejidos donados”.

La combinación de biotecnología de vanguardia, ingeniería robótica y excelencia clínica en este procedimiento inaugura la posibilidad de que la restauración de la visión, hasta ahora dependiente de recursos escasos, pueda convertirse en un derecho universal accesible.

Mirada al futuro

Este avance se suma a una tendencia global de investigación en bioimpresión y medicina regenerativa. Estudios previos en ámbito internacional, como los de la Universidad de Newcastle en Reino Unido, han demostrado la viabilidad técnica de imprimir córneas con biotinta basada en células madre humanas y materiales como el alginato y el colágeno, confirmando el potencial de esta tecnología para resolver necesidades clínicas no cubiertas.

La próxima fase de la investigación en Rambam explorará los resultados visuales y la integración a largo plazo de los implantes bioimpresos. El desarrollo de tejidos oculares personalizados y escalables podría transformar la atención oftalmológica mundial, acercando el sueño de una solución sostenible a la ceguera corneal.