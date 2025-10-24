El avatar biológico que alargará tu vida nace en el Barça

Un avatar que vive en un ordenador, alimentado por nuestros datos genéticos y estilo de vida, que predice enfermedades, evita lesiones y alarga la vida, es la tecnología que el Barça Innovation Hub ya está aplicando en sus jugadores y que promete impulsar la medicina personalizada para todos.

Durante el encuentro TransVision Madrid 2025, celebrado en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, el Dr. Josep Rodes, médico deportivo del Barça Innovation Hub, presentó una ponencia sobre cómo las nuevas tecnologías del ámbito de la Genómica, las ciencias ómicas, disciplinas que estudian los conjuntos de moléculas biológicas de un organismo de manera integral para comprender su funcionamiento a nivel molecular, como los genes, proteínas y metabolitos, y los avances en epigenética, están transformando la forma de entender y cuidar la salud de los deportistas y, en el futuro, de toda la población.

El Barça Innovation Hub se ha convertido en uno de los laboratorios más avanzados de Europa en innovación deportiva. Su colaboración con la empresa Omniscope, especializada en el análisis del sistema inmunitario y la creación de perfiles multiómicos, ha dado lugar a un gemelo digital de cada jugador. Este modelo, desarrollado a partir de datos genómicos, transcriptómicos, epigenéticos y fisiológicos, permite recrear un avatar biológico que refleja con precisión el estado de salud de cada deportista.

“Gracias a esta tecnología, podemos anticipar riesgos de lesión, ajustar las cargas de entrenamiento y seguir en tiempo real la evolución del sistema inmunológico de los jugadores”, explicó Rodes. La premisa es prevenir en lugar de curar. Cada gemelo digital integra información sobre hábitos de sueño, nutrición, esfuerzo físico y respuesta inmunitaria, lo que permite diseñar planes personalizados de entrenamiento y recuperación.

Patrones sutiles

El sistema aprovecha además herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para detectar patrones sutiles que preceden a una inflamación o un descenso del rendimiento. Esta visión predictiva no solo mejora la resiliencia del deportista, sino que también apunta hacia un futuro de medicina personalizada, capaz de aplicarse en la población general. Según Rodes, los deportistas profesionales que siguen este tipo de control podrían tener “una mayor esperanza y calidad de vida, fruto de una salud más vigilada, más analizada y mejor comprendida”.

En la práctica, cada jugador del FC Barcelona cuenta con un perfil molecular único —una firma biológica— que le permite conocer su envejecimiento fisiológico y hasta su “edad inmunológica”. Estas mediciones, basadas en epigenética, revelan cómo el estilo de vida, la carga física o la alimentación modifican la expresión genética día a día. “La genética marca el guion, pero la epigenética escribe los detalles”, “esto no es el futuro, es el presente”, resumió el especialista.

Para cualquier persona

Lo que hoy parece una herramienta diseñada para la élite deportiva se perfila mañana como una forma avanzada de diagnóstico para cualquier persona interesada en vivir mejor y durante más tiempo. A medida que estas soluciones se democratizan, sus beneficios podrían trasladarse al ámbito clínico general, ayudando a reducir las enfermedades inflamatorias y crónicas que más afectan a la longevidad humana.

Para el Barça Innovation Hub, la integración de la biotecnología, la inteligencia artificial y el análisis genómico no solo impulsa el rendimiento, sino que también redefine la relación entre ciencia y deporte. Como señaló el propio FC Barcelona al anunciar su inversión en Omniscope, “esta unión posiciona al club en la vanguardia de la innovación en salud deportiva y abre la puerta a una nueva etapa de medicina predictiva, más humana, precisa y personalizada”.