Descubren un nuevo y enorme dinosaurio, especializado en saborear cocodrilos

Los paleontólogos han descubierto una nueva especie de megaraptor en Argentina: el superdepredador, digno del film "Jurassic Park", aparentemente comía cocodrilos, a juzgar por el hueso fosilizado de la pierna de uno de estos animales hallado en su boca. El ejemplar habría muerto en una fecha cercana a la extinción de los dinosaurios, que tuvo lugar hace aproximadamente 66 millones de años.

Un equipo de científicos liderado por Lucio Ibiricu, investigador del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP), perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en Argentina, anunció el hallazgo de una nueva especie de megaraptórido, bautizado como Joaquinraptor casali, en depósitos del Lago Colhué Huapi, en la provincia del Chubut.

El ejemplar, que se describe en un nuevo estudio publicado en la revista Nature Communications, es uno de los megaraptóridos más completos y entre los geológicamente más jóvenes hallados hasta hoy: fue fechado sobre el final del Cretácico, cerca del momento de la extinción de los dinosaurios.

Saboreando un ancestro de los actuales cocodrilos

El hallazgo amplía el conocimiento sobre la evolución y la paleobiología de este grupo, pero además podría aportar datos de importancia sobre un momento crucial de la historia de la Tierra. Según un artículo publicado en Science Alert, un detalle sorprendente fue la preservación de un húmero de cocodrilo entre las mandíbulas del depredador.

Las marcas de dientes en ese hueso y su posición sugieren que el animal pudo estar alimentándose de un ancestro de los cocodrilos cuando murió, una rareza que ofrece una pista directa sobre su dieta. Los autores, sin embargo, señalan que también hay explicaciones alternativas, como el transporte postmortem del hueso hasta la boca del ejemplar, por lo cual la hipótesis de depredación directa se plantea con prudencia y debe ser confirmada en nuevos estudios.

El dinosaurio descubierto en la Patagonia argentina medía en vida más de siete metros de largo y habría pesado alrededor de una tonelada: era un depredador tan ágil como potente. El estudio histológico de sus huesos indica que tenía al menos 19 años de edad y era sexualmente maduro, aunque aún no había completado su desarrollo: estos datos permiten reconstruir su ritmo de crecimiento poco antes de la extinción masiva que cerró el Cretácico, hace alrededor de 66 millones de años.

En el tope de la lista de depredadores

El megaraptor o megaraptórido, una variedad popularizada por la película "Jurassic Park" y que abundó en la actual Sudamérica, contaba con brazos robustos y garras hipertrofiadas, que le habrían servido para capturar y manipular presas. Esa morfología, diferente a la de los tiranosaurios del Hemisferio Norte, apunta a estrategias de caza basadas en precisión y en el uso de las manos para acceder a tejidos blandos.

Referencia Latest Cretaceous megaraptorid theropod dinosaur sheds light on megaraptoran evolution and palaeobiology. Lucio M. Ibiricu et al. Nature Communications (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63793-5

El trabajo refuerza la idea en torno a que los megaraptóridos ocuparon los nichos de depredación más altos en el sur de Gondwana, hasta casi el límite Cretácico–Paleógeno. Según una nota de prensa, el descubrimiento también resalta la importancia de la Formación Lago Colhué Huapi como un registro esencial para comprender en profundidad los últimos millones de años de la era de los dinosaurios.

Ahora, los restos serán estudiados y el material se depositará en colecciones argentinas: futuras excavaciones podrían revelar si el bocado final de Joaquinraptor casali formaba parte de una especialización en su dieta y era frecuente entre estos depredadores, o simplemente se trató de un hecho fortuito.