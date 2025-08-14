Los gatos desarrollan demencia igual que los humanos con Alzheimer

Los gatos con demencia experimentan cambios cerebrales similares a los de las personas que viven con la enfermedad de Alzheimer. Proporcionan un “modelo natural perfecto” para futuros estudios y propiciar mejores tratamientos, tanto para los animales como para los humanos.

Investigadores de la Universidad de Edimburgo han descubierto que los gatos desarrollan demencia de forma similar a los humanos con enfermedad de Alzheimer: sus cerebros acumulan las mismas proteínas tóxicas que caracterizan la condición humana. El hallazgo, publicado en el European Journal of Neuroscience (EJN), podría cambiar la forma en que los científicos estudian y desarrollan tratamientos para esta enfermedad.

El estudio examinó 25 cerebros de gatos falllecidos y observó que los felinos con síndrome de disfunción cognitiva—demencia felina—exhibían las mismas características distintivas del Alzheimer que afligen a los pacientes humanos. Utilizando microscopía de alta resolución, los investigadores detectaron una acumulación significativa de beta-amiloide, la proteína tóxica que forma placas entre las células cerebrales e interrumpe la comunicación neuronal.

Cambios importantes

El descubrimiento representa un cambio importante respecto a los métodos tradicionales de investigación del Alzheimer. Durante décadas, los científicos han dependido de roedores genéticamente modificados que no desarrollan demencia de forma natural, limitando la precisión de sus hallazgos. Según este estudio, los gatos desarrollan naturalmente estos cambios cerebrales, convirtiéndolos potencialmente en "modelos más precisos de la enfermedad que los animales de laboratorio tradicionales".

La investigación reveló asimismo que los gatos con demencia muestran cambios de comportamiento notablemente similares a los pacientes humanos con Alzheimer, incluyendo confusión, patrones de sueño alterados, aumento de la vocalización y desorientación en espacios familiares.

Más allá de identificar la acumulación de beta-amiloide, los investigadores descubrieron que las células de soporte cerebral llamadas microglía y astrocitos estaban activamente "devorando" las sinapsis dañadas en los gatos afectados. Este proceso, conocido como poda sináptica, ocurre naturalmente durante el desarrollo cerebral, pero se vuelve destructivo en la demencia, contribuyendo a la pérdida de memoria y el deterioro cognitivo.

Referencia Amyloid-Beta Pathology Increases Synaptic Engulfment by Glia in Feline Cognitive Dysfunction Syndrome: A Naturally Occurring Model of Alzheimer's Disease. Robert I. McGeachan et al. EJN, 11 August 2025, DOI:https://doi.org/10.1111/ejn.70180

Tratamientos prometedores

El equipo constató que esta fagocitosis sináptica se correlacionaba con la carga de amiloide específicamente en gatos con demencia, proporcionando nuevos conocimientos sobre cómo la proteína tóxica conduce a la disfunción cerebral. Según los autores de este trabajo, las sinapsis son "vitales para el funcionamiento saludable del cerebro" y "su pérdida predice fuertemente la reducción de las habilidades de memoria y pensamiento en humanos con enfermedad de Alzheimer".

La investigación abre posibilidades para probar tratamientos prometedores nuevos para el Alzheimer en gatos, potencialmente acelerando el desarrollo de terapias que podrían beneficiar a ambas especies.

El estudio fue financiado por Wellcome y el Instituto de Investigación de Demencia del Reino Unido e incluyó científicos de universidades en Edimburgo y California.