El tamaño sí importa: descubren tarántulas con enormes aparatos genitales

Los machos de cuatro nuevas especies de tarántulas tienen genitales (palpos) extremadamente largos para poder mantenerse alejados de las hembras agresivas durante el apareamiento y luego de la cópula, descubrieron los investigadores. Los genitales de algunos ejemplares llegan a medir más de un tercio de toda su longitud corporal.

Científicos de la Universidad de Turku, en Finlandia, han identificado un nuevo género de tarántulas denominado Satyrex, un linaje exclusivo de la península Arábiga y el Cuerno de África. Este género agrupa cuatro especies recién descubiertas y una reclasificada, todas caracterizadas por presentar los palpos (genitales) masculinos más largos registrados en esta especie de arácnidos.

Cuando el tamaño es cuestión de vida o muerte

La denominación Satyrex surge de la fusión de “satyr”, una figura mitológica con genitales exagerados, y “rex”, que en latín significa rey. Los investigadores eligieron esta combinación para subrayar la singularidad de los machos, cuyos palpos superan en longitud todo lo documentado hasta ahora en tarántulas. Según los especialistas, liderados por Alireza Zamani, estos rasgos los distinguen claramente de sus parientes más cercanos y justifican un género único.

De acuerdo al nuevo estudio, publicado en la revista ZooKeys, el género Satyrex incluye las especies S. arabicus, S. ferox, S. somalicus y S. speciosus, junto con S. longimanus, antes asignada a Monocentropus. Estas poblaciones ocupan madrigueras bajo arbustos y espacios frescos entre rocas, adaptadas a ambientes áridos y semiáridos de la región.

Los palpos o genitales de las nuevas variedades alcanzan casi cuatro veces las medidas tradicionales en tarántulas macho, y llegan a medir hasta 5 centímetros, con relación a un cuerpo de 14 centímetros de pata a pata. Los investigadores creen que esta morfología permite al macho mantener distancia de la hembra durante el acoplamiento, como así también reducir el riesgo de canibalismo poscópula.

"Hemos sugerido tentativamente que los palpos largos podrían permitir al macho mantener una distancia más segura durante el apareamiento y ayudarlo a evitar ser atacado y devorado por la hembra altamente agresiva", indicó Zamani a Live Science.

Adaptación a entornos exigentes

Este descubrimiento abre nuevas líneas de investigación en comportamiento reproductivo y tácticas defensivas en tarántulas. Estudios futuros podrían explorar la biomecánica de los palpos extendidos y su impacto en la dinámica de apareamiento.

Más allá de la reproducción, algunas variedades exhiben un comportamiento extremadamente defensivo y ruidoso. Ante cualquier alteración, levantan las patas delanteras en postura amenazante y emiten un siseo claramente audible. Según una nota de prensa, este sonido proviene de la fricción entre pelos especializados en los segmentos basales de las patas delanteras.

Los científicos sostienen que esta respuesta disuasoria contribuye a la supervivencia tanto del macho como de la hembra, en un entorno donde las agresiones mutuas pueden ser letales.

En ese sentido, la delimitación de Satyrex resalta patrones de diversificación en hábitats áridos de dos continentes. La separación geográfica entre la península Arábiga y el Cuerno de África coincide con la fragmentación de antiguos corredores terrestres y cambios climáticos.