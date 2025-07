El hielo más antiguo desvela los secretos del clima de la Tierra

Un núcleo de hielo con más de 1,5 millones de años de antigüedad extraído de la Antártida será derretido por los científicos para descubrir información vital sobre el clima de la Tierra y la atmósfera planetaria. El cilindro vítreo es el hielo más antiguo del planeta y fue perforado desde lo profundo de la capa de hielo antártica: casi duplica en antigüedad al núcleo anterior, que tenía 800.000 años.

La Antártida está a punto de desvelar uno de sus secretos mejor guardado: un bloque de hielo antiguo procedente del continente blanco ha llegado al British Antarctic Survey (BAS), en Reino Unido, para iniciar un exhaustivo análisis que podría aportar datos inéditos sobre la evolución climática de la Tierra.

Se trata de núcleos de hielo extraídos de la región conocida como Little Dome C, sobre la meseta oriental de la Antártida, a profundidades que alcanzan los 2.800 metros. Los hallazgos forman parte del ambicioso proyecto Beyond EPICA – Oldest Ice.

Estos cilindros de hielo, recuperados durante la cuarta campaña de perforación del proyecto, serán analizados en los próximos años en laboratorios de toda Europa, incluido el BAS. Se espera que contengan registros climáticos y atmosféricos de más de 1,5 millones de años: hasta ahora, la información más antigua se había obtenido de núcleos de 800.000 años.

Cambios en los patrones climáticos

Según una nota de prensa, a partir de estos datos los científicos podrán explorar un período clave en la historia del clima terrestre, marcado por el cambio en el ritmo de los ciclos glaciales, que pasaron de un patrón de 41.000 años a otro de 100.000 años, una variación concretada hace aproximadamente un millón de años.

El proyecto Beyond EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) reúne a investigadores de diez países europeos y doce instituciones. “La cuestión central es entender por qué el ciclo climático cambió hace un millón de años de una fase de 41.000 a otra de 100.000 años. Al prolongar el registro de núcleos de hielo más allá de este punto de inflexión, esperamos mejorar las predicciones de cómo responderá el clima de la Tierra a futuros aumentos de gases de efecto invernadero”, indicó en el comunicado la Dra. Liz Thomas, líder de la investigación.

“No hay otro lugar en la Tierra que conserve un registro tan largo de la atmósfera pasada como la Antártida. Creemos que estos datos nos permitirán comprender los impulsores fundamentales de los cambios climáticos de la Tierra”, concluyó Thomas.

Para el análisis de estos núcleos de hielo se utilizarán técnicas de última generación, que permitirán medir simultáneamente múltiples indicadores químicos, partículas y datos isotópicos. Con el respaldo de la agencia UK Research and Innovation (UKRI), el equipo británico del BAS liderará el estudio de las impurezas del núcleo más antiguo jamás recuperado en la Antártida.

Hielo, clima y atmósfera terrestre

Vale destacar que, hasta el momento, los registros marinos habían servido para estudiar los ciclos climáticos a lo largo de millones de años, pero carecían de la precisión necesaria para analizar los procesos atmosféricos. Sin embargo, los núcleos de hielo capturan burbujas de aire que retienen información sobre la composición gaseosa, la temperatura y otras variables climáticas al momento de su deposición.

Ahora, los nuevos datos y técnicas permiten obtener reconstrucciones continuas de indicadores clave, como las temperaturas atmosféricas, patrones de viento, extensión del hielo marino y productividad oceánica a lo largo de 1,5 millones de años, ofreciendo un contexto sin precedentes para la relación entre niveles de dióxido de carbono y cambios climáticos pasados.

Esto arrojará luz sobre los mecanismos que han regido los grandes cambios climáticos de la Tierra y aportará información vital para predecir escenarios futuros, en un contexto marcado por el impacto de la actividad humana y una gran incertidumbre sobre la intensidad de los cambios futuros.