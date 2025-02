Una misteriosa anomalía radiactiva descubierta en el Océano Pacífico intriga a los científicos

Misterio: un equipo de científicos ha descubierto una acumulación "inesperada" de berilio-10, un radionúclido raro producido por los rayos cósmicos en la atmósfera, en muestras tomadas del fondo del Pacífico central y norte.

Según informa la revista Nature Communications, un equipo internacional de investigadores ha identificado una acumulación inesperada de berilio-10, un raro isótopo radiactivo, en muestras del fondo marino que datan de finales de la época del Mioceno, hace aproximadamente 10 millones de años.

La anomalía, descubierta en costras de ferromanganeso del Pacífico Central y del Norte, reveló casi el doble de la concentración esperada de isótopos de berilio-10 (10Be). Este aumento significativo ocurrió entre hace 9 y 11.5 millones de años, con un pico hace 10.1 millones de años.

La consistencia de la anomalía en múltiples muestras descartó la contaminación, confirmando su autenticidad. Los científicos se sintieron particularmente intrigados por este hallazgo debido a la vida media de 1.4 millones de años del 10Be, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para fechar eventos más allá del límite de 50,000 años de la datación por radiocarbono.

Marcador temporal global

Esta inesperada anomalía de 10Be tiene por tanto un potencial significativo como un marcador temporal global para archivos marinos, abordando una brecha crucial en los métodos de datación geológica.

Actualmente, no existen marcadores temporales universales para períodos que abarcan millones de años, lo que hace que este descubrimiento sea particularmente valioso para sincronizar diferentes registros geológicos.

La consistencia de la anomalía en múltiples muestras del fondo marino del Pacífico mejora su fiabilidad como punto de referencia. Los científicos están analizando ahora muestras adicionales en todo el mundo para determinar la extensión y el origen preciso de la anomalía, lo que podría proporcionar nuevos conocimientos sobre las condiciones ambientales pasadas de la Tierra y mejorar nuestra comprensión de los procesos geológicos a largo plazo.

Futuras investigaciones

El descubrimiento de la anomalía abre emocionantes vías para futuras investigaciones y avances científicos. El análisis continuo de muestras adicionales de diversas ubicaciones en todo el mundo ayudará a determinar la extensión global de la anomalía, lo que podría arrojar luz sobre su verdadero origen.

Si el fenómeno resulta ser global, podría revolucionar nuestra comprensión de los eventos cósmicos que afectan a la Tierra y recalibrar las técnicas científicas de datación.

Además, este hallazgo puede mejorar nuestra capacidad para estudiar las condiciones ambientales pasadas y los procesos geológicos a lo largo de períodos de tiempo prolongados, ofreciendo valiosos conocimientos sobre la historia de la Tierra y los posibles cambios futuros.

Referencia

A cosmogenic 10Be anomaly during the late Miocene as independent time marker for marine archives. Dominik Koll et al. Nature Communications, volume 16, Article number: 866 (2025). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-024-55662-4