El núcleo de la Tierra podría estar a punto de estallar: el motivo

Un estudio revela que el núcleo interno de la Tierra está cambiando de forma misteriosa y aún incierta: el núcleo interno giratorio no solamente modifica su velocidad de rotación, sino que también parece cambiar de forma, con variaciones que se manifiestan a través de las ondas acústicas que se propagan por el centro de la Tierra. Esto incluiría volcanes, deslizamientos de tierra y picos que se elevan o descienden hasta un kilómetro en pocos años. ¿Podría llegar a colapsar el "corazón" de nuestro planeta?

Una investigación liderada por el sismólogo John Vidale, de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, en Estados Unidos, ilustra cómo el núcleo interno de la Tierra se está modificando de una forma extraña y abrupta, desconocida hasta el momento y con un final imposible de determinar.

Además de cambiar su ritmo de rotación, que se ha acelerado y desacelerado en las últimas décadas hasta mantener una dinámica diferente al resto del planeta, también estaría cambiando dramáticamente de forma, a pesar de ser una bola sólida de hierro protegida en las entrañas del planeta.

Enigmas en el corazón del planeta

Ubicado a más de 5.000 kilómetros de profundidad y rodeado por el núcleo externo y una capa que los separa, el núcleo interno es vital para el mantenimiento del campo magnético terrestre o magnetosfera, que nos protege de las agresiones del clima espacial y las radiaciones solares nocivas. Además, está involucrado en otros fenómenos importantes para el planeta, como por ejemplo la duración del día de 24 horas, que podría estar afectada por sus cambios.

Aunque durante mucho tiempo se pensó que el núcleo interno era una esfera rígida e inmutable de hierro, investigaciones previas confirmaron sus movimientos y misteriosos cambios en la velocidad de rotación. Ahora, el nuevo estudio publicado en la revista Nature Geoscience ha identificado otros rasgos desconocidos, como un proceso de cambio de forma y una posible actividad volcánica.

Según informa la revista Science, Vidale y sus colegas analizaron décadas de datos de ondas sísmicas y acústicas en distintas partes del planeta: hallaron anomalías que solamente podrían explicarse por un proceso de intensa deformación que estaría sufriendo el núcleo interno del planeta, y cuyas características exactas y desenlace son aún una gran incógnita.

¿Volcanes y "montañas" en el núcleo interno?

Los científicos creen que los datos abren la posibilidad para la existencia de actividad sísmica intensa en el núcleo interno, incluyendo volcanes, deslizamientos de tierra y picos que se levantan o descienden hasta un kilómetro en tan solo algunos años. Queda claro que esta no es la imagen que se tenía hasta hoy de esta zona inaccesible del planeta.

¿Cómo se explican los cambios de forma en el núcleo interno? "Es difícil estar seguros, pero posiblemente se trate de depresiones y elevaciones menores en el límite del núcleo interno en respuesta al flujo vigoroso del núcleo externo. Es posible que los cambios se produzcan en su totalidad dentro del núcleo interno, pero eso es menos probable. Nuestra suposición se basa en el hecho de que el núcleo interno está justo en su punto de fusión en su superficie, por lo que podría ser bastante blando", explicó Vidale a Science Alert.

Como también indicó Vidale a Nature, se trata de un proceso que no había sido documentado anteriormente: este increíble descubrimiento nos permitirá comprender mejor cómo funciona el núcleo interno del planeta, arrojando luz al mismo tiempo sobre otros fenómenos extraños que suceden en las entrañas de la Tierra.

Referencia

Annual-scale variability in both the rotation rate and near surface of Earth’s inner core. John E. Vidale et al. Nature Geoscience (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41561-025-01642-2