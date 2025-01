La Luna se sigue moviendo: registran actividad geológica reciente en la cara oculta

Más de 250 estructuras recién descubiertas en el otro lado de la Luna probablemente fueron causadas por una actividad relativamente reciente, desafiando las suposiciones en torno a que el satélite natural de la Tierra dejó de experimentar actividad geológica hace miles de millones de años.

Científicos del Instituto Smithsoniano y de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, han desvelado en una nueva investigación 266 crestas en el terreno en el lado oscuro de la Luna, que previamente no se habían identificado. Indican movimientos geológicos desconocidos hasta hoy, que muestran que el único satélite natural de la Tierra no es un cuerpo inactivo geológicamente desde hace mucho tiempo, como las teorías establecidadas sugieren actualmente.

Según el nuevo estudio, publicado en la revista The Planetary Science Journal, las investigaciones previas se habían centrado en crestas o elevaciones en el terreno de gran tamaño halladas en el lado cercano del satélite, que de acuerdo a sus diferentes características fueron claramente el resultado de movimientos geológicos que tuvieron lugar hace miles de millones de años. Sin embargo, los especialistas comprobaron que las condiciones son muy diferentes en el lado oscuro de la Luna.

Actividad reciente

“Muchos científicos creen que la mayoría de los movimientos geológicos de la Luna ocurrieron hace alrededor de tres mil millones de años. Sin embago, en el lado oculto estamos apreciando que estos accidentes geográficos tectónicos han estado activos recientemente en los últimos mil millones de años, y que incluso aún pueden estar activos hoy. Específicamente estas pequeñas crestas halladas parecen haberse formado en los últimos 200 millones de años, lo cual es relativamente reciente teniendo en cuenta la escala de tiempo de la Luna”, indicó en una nota de prensa la investigadora Jaclyn Clark, una de las autoras del estudio.

Para estimar la edad de las pequeñas crestas identificadas en la investigación, los científicos utilizaron una técnica llamada conteo de cráteres. Mediante este método, descubrieron que las crestas eran notablemente más jóvenes que otras características en su entorno. Mientras las regiones volcánicas que las incluían probablemente se formaron hace 3,2 a 3,6 mil millones de años, las crestas de escaso tamaño habrían surgido hace alrededor de 160 millones de años.

Un conocimiento vital para las futuras misiones lunares

Vale recordar que las misiones Apollo de la NASA detectaron terremotos lunares poco profundos hace décadas, pero los nuevos hallazgos sugieren que las pequeñas crestas del lado oscuro podrían estar relacionadas con una actividad sísmica semejante y de reciente concreción. Los especialistas creen que saber más sobre la evolución de la superficie lunar podría tener implicaciones importantes para la logística de las futuras misiones hacia la Luna.

Se prevé que las nuevas misiones de la NASA y de otras agencias espaciales incluyan herramientas como el radar de penetración en el suelo, para que los investigadores puedan comprender mejor las estructuras existentes debajo de la superficie lunar. Si finalmente se comprueba que la Luna sigue siendo geológicamente dinámica, la ubicación de los astronautas, equipos e infraestructura puede cambiar, tanto en misiones eventuales como en posibles colonias humanas permanentes.

Referencia

Recent Tectonic Deformation of the Lunar Farside Mare and South Pole–Aitken Basin. C. A. Nypaver, T. R. Watters and J. D. Clark. The Planetary Science Journal (2025). DOI:https://www.doi.org/10.3847/PSJ/ad9eaa