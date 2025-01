Crean un ratón con dos progenitores masculinos que vive hasta la edad adulta

Utilizando ingeniería de células madre embrionarias, un equipo científico logró crear un ratón bipaternal, o sea con dos progenitores masculinos, que vivió hasta la edad adulta. Los resultados muestran cómo la selección de un conjunto concreto de genes puede hacer posible la reproducción unisexual en mamíferos, que en un futuro podría ser factible en seres humanos.

Investigadores de la Academia China de Ciencias han logrado una proeza de la ingeniería genética que sin dudas despertará tanto asombro científico como debate ético: consiguieron que un ratón creado solamente a partir del material genético aportado por dos padres, sin un óvulo femenino, sobreviva hasta la edad adulta. La participación femenina se redujo a la gestación del embrión.

Como explican los especialistas en un estudio publicado en la revista Cell Stem Cell, el avance fue posible al superar una de las barreras que impide obtener embriones de mamíferos combinando dos gametos del mismo sexo, ya sea dos espermas o dos óvulos. Estos embriones no prosperan de forma natural debido a la presencia de un sistema de control llamado impronta genómica.

Superando una barrera natural

Este mecanismo de control obliga a que todo embrión derive de un gameto masculino (esperma) y un gameto femenino (óvulo), ya que existen genes en el genoma de los mamíferos, incluyendo por supuesto a los seres humanos, que solo funcionan si se heredan de la madre. En tanto, otros genes solo se expresan si se heredan del padre: cada uno de estos genes maternos y paternos son imprescindibles para sobrevivir.

A través de un complejo procedimiento, utilizando herramientas CRISPR de edición genética, las regiones del genoma sometidas a impronta genómica (alrededor de 20) lograron ser eliminadas, suprimiendo de esta manera la obligación de combinar la información genética masculina y femenina. Gracias a esto, lograron que dos ratones macho sean los progenitores de un ratón bebé, producido sin intervención biológica materna, aunque la madre siga siendo imprescindible para gestar los embriones generados de esta forma.

A pesar de esto, el éxito conseguido con un embrión que llegó hasta la edad adulta no significa que el método aún tenga muchos desafíos a superar. Según indicó en una publicación de Science Media Centre el investigador Lluís Montoliu, especialista del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) de España, “muchos de los ratones que generan con este protocolo no son fértiles, y solo se pueden reproducir por clonación. Adicionalmente, más de la mitad de esos ratones biparentales paternos no sobreviven, mueren antes, no maduran adecuadamente ni llegan a la edad adulta”.

Además, Montoliu agregó que “en un estudio anterior el mismo equipo de investigadores había demostrado que ratones biparentales maternos (dos madres, sin padre) eran fértiles y sobrevivían más tiempo que los biparentales paternos (dos padres, sin madre), que morían en su totalidad poco después del nacimiento”. Esto indica que han mejorado el proceso, pero que también hay muchos puntos oscuros a resolver.

¿Puede conseguirse en humanos?

Más allá de estas dudas, y que se trata de estudios experimentales realizados con embriones de ratón, inmediatamente nacen conjeturas sobre la trascendencia e impacto que podrían tener estas técnicas si pueden optimizarse para la producción de embriones humanos. Por ejemplo, una pareja homosexual conformada por dos padres o dos madres podría tener hijos con el material genético de los dos integrantes de la pareja, algo que hoy es imposible debido a la ya mecionada impronta genómica.

En el caso masculino, podrían combinar el esperma de ambos padres y parte de ese material cumpliría el papel del gameto femenino. Sin embargo, necesitarían una mujer para la gestación. En cuanto a la pareja femenina, una de las mujeres aportaría óvulos y la otra brindaría células troncales pluripotentes que lograrían producir esperma, siguiendo el procedimiento desarrollado por el equipo chino.

Al mismo tiempo, tanto hombres como mujeres podrían tener hijos biológicos de forma individual como familias monoparentales, cuya dotación genética provendría de cada persona en un 100%, sin importar su sexo. Sin dudas, este estudio puede marcar el inicio de una verdadera revolución en el campo de la genética, que evidentemente no estará exenta de debates y conflictos éticos.

Por último, vale destacar que la posibilidad de superar la barrera natural de los sexos en el diseño genético podría tener fuertes implicaciones en el terreno de la medicina regenerativa, al propiciar el desarrollo de tejidos y órganos para trasplantes.

Referencia

Adult bi-paternal offspring generated through direct modification of imprinted genes in mammals. Li et al. Cell Stem Cell (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/j.stem.2025.01.005