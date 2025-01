Descubren una ruta molecular que puede ser clave para impulsar el Alzheimer

Una secuencia de señales de estrés entre un grupo de células especializadas en el cerebro podría desvelar por qué algunas respuestas inmunes pueden causar una degeneración nerviosa, que deriva en la pérdida de memoria y otras consecuencias del Alzheimer, según un nuevo estudio. Al bloquear esta vía en roedores, los científicos pudieron detener el progreso de la anomalía, abriendo una nueva esperanza para el tratamiento de esta patología.

Científicos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, han publicado una nueva investigación en la revista Neuron en la cual describen el hallazgo de una vía molecular hasta hoy desconocida que podría ser vital para el desarrollo y la progresión del Alzheimer, la enfermedad neurodegenerativa que afecta a alrededor de 60 millones de personas en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las microglias son células del sistema nervioso central que cumplen una función clave en cuanto a la inmunidad, protegiendo al organismo de agresiones externas e internas. Sin embargo, actualmente también se las reconoce como un tipo de célula con un papel significativo en el progreso del Alzheimer.

Una doble función

En realidad, estas células desempeñan una doble tarea: algunas protegen la salud del cerebro, mientras que otras empeoran la neurodegeneración relacionada con la edad avanzada u otros factores. Comprender las diferencias funcionales entre estas poblaciones microgliales ha sido el enfoque de investigación del nuevo estudio: los científicos creen que las microglias “oscuras”, o sea aquellas que potencian la neurodegeneración, podrían ser vitales para la progresión de la enfermedad.

“Nos propusimos responder cuáles son las microglías dañinas en la enfermedad de Alzheimer y cómo podemos atacarlas terapéuticamente. Identificamos un nuevo fenotipo de microglia neurodegenerativa en la enfermedad de Alzheimer, caracterizada por una vía de señalización relacionada con el estrés”, indicó en una nota de prensa la científica Ayata Pinar, una de las autoras principales del estudio.

El equipo de investigación descubrió que la activación de esta vía molecular, conocida como respuesta integrada al estrés (ISR), genera que la microglia produzca y libere lípidos tóxicos. Estos lípidos dañan las neuronas y las células progenitoras de oligodendrocitos, dos variedades de células esenciales para la función cerebral y que se ven fuertemente afectadas en la enfermedad de Alzheimer.

¿Detener y hasta revertir la enfermedad?

Además de identificar este mecanismo, los investigadores hallaron que el bloqueo de esta respuesta al estrés o la vía de síntesis de lípidos revirtió los síntomas de la enfermedad de Alzheimer en modelos preclínicos. En experimentos con roedores, la inhibición de la activación de ISR o la síntesis de lípidos evitó la pérdida de sinapsis y la acumulación de proteínas neurodegenerativas, ofreciendo una vía prometedora para la intervención terapéutica.

Al mismo tiempo, utilizando microscopía electrónica los investigadores identificaron una acumulación anómala de microglias “oscuras” en tejidos cerebrales de personas fallecidas que sufrían Alzheimer. Apreciaron el doble de concentración de estas células con respecto a los niveles observados en personas saludables.

La investigación subraya el potencial de desarrollar medicamentos que se enfoquen en poblaciones microgliales específicas o sus mecanismos inducidos por el estrés. “Estos nuevos fármacos podrían ralentizar significativamente o incluso revertir la progresión de la enfermedad de Alzheimer, ofreciendo esperanza a millones de pacientes y sus familias”, concluyó la investigadora Leen Aljayousi, otra de las autoras del estudio.

Referencia

A neurodegenerative cellular stress response linked to dark microglia and toxic lipid secretion. Anna Flury et al. Neuron (2024). DOI:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.11.018