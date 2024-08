Antiguas rocas indican que habría existido vida en Marte: la importancia de analizarlos

Muestras de rocas cercanas al cráter Jezero obtenidas por el rover Persevarance de la NASA confirmarían la presencia, al menos temporalmente, de entornos habitables en Marte, según un nuevo estudio. Las rocas sedimentarias tienen más de 3.5 mil millones de años y pueden ser anteriores a la aparición de la vida en la Tierra.

Científicos de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, concluyen en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista AGU Advances que las muestras recolectadas en Marte en 2022 por el rover Perseverance de la NASA indican la presencia de vida antigua en el Planeta Rojo, por lo menos en algún momento de su historia.

A lo largo de casi cinco meses, el rover Perseverance recolectó en 2022 siete muestras orientadas de rocas sedimentarias en Marte, en todos los casos probablemente más antiguas que los primeros signos de vida extendida en la Tierra. La identificación de estas muestras se concretó en la base expuesta del abanico occidental del cráter Jezero, una de las zonas más interesantes para el estudio de la historia y las condiciones actuales en Marte.

Agua y vida en el pasado de Marte

Según destacaron los investigadores en el artículo científico, todas las muestras contienen materiales precipitados en forma acuosa, confirmando una vez la presencia de agua en el pasado marciano. Aunque los instrumentos del rover no permiten detectar con seguridad materia orgánica en las rocas, los instrumentos terrestres con mayor sensibilidad podrán buscar restos de química prebiótica y vida pasada en Marte, en las muestras devueltas a la Tierra.

Sin embargo, los especialistas concluyen que los elementos hallados en estas rocas sedimentarias con más de 3.5 mil millones de años de antigüedad sugieren que Marte albergó alguna forma de vida microbiana en el pasado, de la misma forma que lo indica una reciente investigación realizada por expertos de la NASA en torno a una roca bautizada como “Cheyava Falls”, en el extremo norte de Neretva Vallis, en la cual se hallaron signos de reacciones químicas que podrían tener un origen biológico.

En el nuevo estudio, la lutita hidratada con sulfato que compone la muestra tiene el mayor potencial para preservar la materia orgánica y las biofirmas, mientras que las areniscas que contienen carbonato se pueden usar para limitar cuándo y durante cuánto tiempo el cráter Jezero contuvo agua líquida.

Los análisis científicos de las muestras devueltas a nuestro planeta de sulfatos, carbonatos, arcillas, fosfatos y minerales ígneos, así como de trazas de metales y volátiles que están presentes en los materiales obtenidos por el rover Perseverance, proporcionarían una información crucial sobre los entornos habitables en el pasado de Marte. Además, arrojarían luz sobre la evolución de su campo magnético, su atmósfera y su clima, revelando datos desconocidos sobre el ciclo pasado y presente del agua atmosférica y de la corteza terrestre, el azufre y el carbono.

La importancia de estudiar las muestras en la Tierra

"Estas son las primeras y únicas rocas sedimentarias que han sido estudiadas y recolectadas de un planeta que no sea la Tierra. Las rocas sedimentarias son importantes porque fueron transportadas por el agua, depositadas en un cuerpo de agua en pie y posteriormente modificadas por la química que involucró agua líquida en la superficie de Marte en algún momento de su pasado”, indicó en una nota de prensa el profesor David Shuster, uno de los autores del estudio.

Sin embargo, la información que contienen las muestras no se puede entender al detalle sin un análisis preciso en la Tierra, lo que requiere una nueva misión al Planeta Rojo para recuperar el material: los científicos esperan tener las muestras en nuestro planeta para 2033, aunque la misión de retorno de la NASA podría retrasarse.

“Estas rocas confirman la presencia, al menos temporalmente, de entornos habitables en Marte. En la Tierra, disponiendo de microscopios con resolución a escala nanométrica y varios tipos de instrumentos que no se pueden utilizar en un rover, podremos intentar buscar vida y definir sus características”, concluyó en un artículo publicado por Universe Today la profesora Tanja Bosak, líder del equipo de investigación.

Referencia

Astrobiological Potential of Rocks Acquired by the Perseverance Rover at a Sedimentary Fan Front in Jezero Crater, Mars. T. Bosak et al. AGU Advances (2024). DOI:https://doi.org/10.1029/2024AV001241