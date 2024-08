La Antártida se está elevando, y las consecuencias podrían ser catastróficas

Las mediciones científicas muestran que la tierra sólida que forma la base de la capa de hielo antártica está cambiando de forma sorprendentemente rápido: la elevación de la tierra bajo el hielo reducido en la superficie está sucediendo en décadas, en lugar de concretarse a lo largo de miles de años. Según los investigadores, este cambio tendrá un impacto masivo en el futuro aumento global del nivel del mar, poniendo en riesgo a millones de personas que viven en áreas costeras.

La tierra en ascenso debajo de la capa de hielo de la Antártida probablemente se convertirá en un factor importante en el futuro aumento del nivel del mar, según sugiere un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Science Advances. La investigación es un esfuerzo internacional liderado por científicos de la Universidad Estatal de Ohio y la Universidad Estatal de Colorado, en Estados Unidos, y la Universidad McGill, en Canadá.

Una compleja interacción

Parece extraño analizar cómo se mueve la tierra por debajo de la enorme capa de hielo que cubre la Antártida para intentar predecir cuánto se incrementará el nivel de los mares en las próximas décadas, pero esa es la realidad que muestra la nueva investigación. El estudio detallado de esta interacción clave entre la tierra, el hielo y el mar enciende una importante alarma con respecto a las consecuencias del cambio climático en estas dinámicas naturales.

En concreto, los científicos descubrieron que la elevación sólida de la Tierra, causada por el aumento de las masas terrestres bajo el hielo a medida que los glaciares pesados se derriten, limitaría la contribución de la Antártida al incremento del nivel del mar hasta en un 40% en escenarios de bajo calentamiento global, pero la amplificaría peligrosamente en escenarios de elevado calentamiento global, como aquellos que parecen indicar las principales tendencias para las próximas décadas.

“Nuestros hallazgos muestran que si bien un aumento del nivel del mar es inevitable, una acción rápida y sustantiva para reducir las emisiones podría prevenir algunos de los impactos más destructivos del cambio climático, particularmente para las comunidades costeras”, indicó en una nota de prensa de la Universidad Estatal de Colorado la científica Natalya Gómez, una de las autoras principales del nuevo estudio.

Cambios demasiado rápidos

Los resultados de los modelos aplicados por los investigadores indican que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero podría ralentizar el derretimiento del hielo antártico lo suficiente como para permitir que la elevación de la Tierra estabilice parcialmente la capa de hielo antártica, evitando un aumento excesivo del nivel del mar en el futuro próximo.

Según un comunicado de la Universidad Estatal de Ohio, la denominada Hoja de Hielo Antártica está experimentando actualmente un levantamiento de tierra sólida de aproximadamente 5 centímetros por año, aproximadamente 5 veces la tasa que experimenta América del Norte. Los cambios se están concretando en cuestión de décadas, cuando deberían llevar miles de años.

El estudio muestra cómo los cambios en la Antártida en diferentes escenarios de emisiones de carbono afectarán las costas de todo el mundo: aunque el cambio no será uniforme, los especialistas creen que casi 700 millones de personas en todo el planeta que viven en regiones costeras se verán más afectadas por el aumento de los mares, principalmente debido a la pérdida de hielo en la Antártida.

Referencia

The influence of realistic 3D mantle viscosity on Antarctica’s contribution to future global sea levels. Natalya Gómez et al. Science Advances (2024). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adn1470