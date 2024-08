El vórtice polar de la Antártida está a un paso de partirse en dos

Por primera vez en más de 20 años, el vórtice polar antártico podría dividirse en dos: el inusual fenómeno tendría consecuencias climáticas inesperadas en todo el planeta, incluyendo un verano extremadamente cálido y seco en regiones como Australia y Sudamérica. Aún no están claras las causas de la división, pero algunos científicos creen que estaría relacionada con el aumento en la temperatura de los océanos a nivel global.

Una división en el vórtice polar sur, que no se aprecia desde 2002, podría generar un calentamiento repentino de la estratosfera antártica y un clima más cálido y seco durante la época estival en Australia y América del Sur, junto a variaciones inesperadas en los patrones climáticos a nivel planetario. El fenómeno se concretaría luego de una serie de picos repentinos en las temperaturas estratosféricas, que ya han provocado cambios climáticos en el Hemisferio Sur.

El vórtice polar antártico puede definirse como un remolino de vientos que se crea en la estratosfera, una de las cinco capas que componen la atmósfera terrestre y se ubica aproximadamente desde unos 10 hasta unos 50 kilómetros de altitud, en este caso sobre la Antártida. El evento tiene lugar durante el invierno del Hemisferio Sur, pero habitualmente pasa inadvertido.

Cambios climáticos globales

Sin embargo, según un artículo publicado en New Scientist, actualmente podría desencadenar un fenómeno pocas veces visto: su división en dos partes, que no se concreta desde 2002. Las consecuencias del suceso serían la irrupción de un verano excesivamente cálido y seco en áreas como Australia y América del Sur, aunque ya se aprecian algunos efectos en el Hemisferio Sur, con períodos más intensos de olas de frío polar a lo largo del inverno, junto a repentinos ciclos de temperaturas cálidas.

Pero las consecuencias no se sentirían solamente en el Hemisferio Sur, sino que podrían provocar cambios en los patrones climáticos globales, según informa IFL Science. El fenómeno que genera las variaciones en el vórtice polar antártico también se conoce como calentamiento estratosférico repentino (SSW): este evento extremo, pero en el vórtice polar norte, causó que el hielo se apoderara de gran parte de los Estados Unidos en 2019, provocando un clima excepcionalmente frío.

La temperatura de los océanos y los SSW

Hasta el momento, los SSW son mucho menos comunes en la Antártida, pero los investigadores creen que esto podría estar a punto de cambiar, debido a una serie de aumentos de temperatura estratosféricos que se registran desde el mes pasado, y que derivarían en la división del vórtice polar sur. A mediados de julio, por ejemplo, las velocidades del viento en el vórtice disminuyeron desde los típicos 300 kilómetros por hora a solo 230 kilómetros por hora. Esto fue acompañado por un pico de temperatura, de aproximadamente 20 grados Celsius por encima del promedio.

Este evento produjo una ola de aire antártico que escapó de la región polar e impactó en zonas de Australia, Nueva Zelanda y América del Sur, generando un clima húmedo y helado con una intensidad poco habitual en muchas regiones. Al mismo tiempo, el aire cálido de las latitudes medias ha llegado a la Antártida, desencadenando un ola de calor récord.

Aunque aún no se sabe exactamente qué provoca estos cambios, un estudio publicado recientemente en la revista Geophysical Research Letters sugiere que podrían estar relacionados con el incremento en la temperatura de los océanos, ligado a su vez con el calentamiento global antropogénico. Concluyeron que el hielo marino antártico anormalmente bajo durante el invierno austral, provocado por el aumento de las temperaturas oceánicas, amplifica la propagación de las olas planetarias ascendentes en la primavera, debilitando el vórtice polar antártico.

Referencia

Interannual Influence of Antarctic Sea Ice on Southern Hemisphere Stratosphere-Troposphere Coupling. Divya Rea et al. Geophysical Research Letters (2024). DOI:https://doi.org/10.1029/2023GL107478