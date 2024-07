Descubren yacimientos de biodiversidad que podrían evitar la sexta gran extinción

En el mundo hay 16.825 yacimientos de biodiversidad que podrían evitar la sexta gran extinción de la vida en la Tierra. Se encuentran principalmente en los trópicos y subtrópicos y su conservación es asequible y alcanzable.

Los científicos han identificado 16.825 sitios sin protección que contienen especies raras y amenazadas: se extienden a lo largo de 164 millones de hectáreas y representan aproximadamente el 1.22% de la superficie terrestre del planeta.

Estos sitios se encuentran principalmente en los trópicos y subtrópicos, con la mayor concentración en los bosques tropicales y subtropicales húmedos. Más del 80% de ellos se encuentran en solo 30 países y el 72% en solo 10 países. Brasil y Filipinas representan más de un tercio de todos estos sitios.

Oportunidad única

Estos espacios representan una oportunidad única para proteger la biodiversidad y evitar la sexta gran extinción de la vida en la Tierra, informan los autores de este trabajo en un artículo publicado en Frontiers in Science.

A nivel mundial, el 38% de esos sitios están adyacentes a un área protegida existente o a menos de 2,5 km de ella, lo que potencialmente reduce los costos de adquisición y gestión de tierras para asegurar su conservación.

Zonas prioritarias

Estos sitios deberían ser priorizados para acciones de conservación durante los próximos 5 años, como parte de una estrategia más amplia para expandir la red global de áreas protegidas, proponen los autores de este trabajo, que representan a 20 instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales.

Calculan que el costo de preservar estos espacios de biodiversidad representaría entre 29.000 y 46.000 millones de dólares estadounidenses por año durante los próximos cinco años. Es algo asequible y alcanzable, afirman los investigadores.

Medidas a tomar

Para conseguirlo, será necesario otorgar derechos y títulos a los pueblos indígenas y las comunidades locales (PICL) que conservan las tierras tradicionales, designar por parte del gobierno nuevas áreas protegidas en tierras federales y estatales, y comprar tierras o arrendarlas a largo plazo en propiedad privada.

Destacan que, si bien entre 2018 y 2023 se añadieron 120 millones de hectáreas a la Base de Datos Mundial de Áreas Protegidas, solo se protegieron 11 millones de hectáreas de tierras que albergan especies raras, de distribución limitada y amenazadas.

30x30

Por eso consideran que la estrategia para los próximos tres años debe ser revertir esta tendencia, haciendo de los hábitats de especies raras (como los que ellos han identificado) la máxima prioridad, como parte de una estrategia global de biodiversidad más amplia.

Los imperativos de conservación ofrecen una solución para conservar los últimos sitios desprotegidos que albergan especies raras, de distribución restringida y amenazadas, y deberían ser un componente central de los ambiciosos objetivos de proteger al menos el 30% de la superficie de la Tierra para 2030, concluyen los autores de este trabajo.

Referencia

Conservation Imperatives: securing the last unprotected terrestrial sites harboring irreplaceable biodiversity. Eric Dinerstein et al. Front. Sci., 25 June 2024, Volume 2 – 2024. DOI :https://doi.org/10.3389/fsci.2024.1349350