El calentamiento global alcanza máximos históricos

El calentamiento global está aumentando a un ritmo sin precedentes y ha alcanzado los 1,3°C respecto a la era preindustrial. El tope de carbono que podemos emitir para evitar la catástrofe se alcanzará en 5 años, a pesar de lo cual la OPEP aumentará la producción de petróleo el año próximo, mientras hay dudas del desmantelamiento de las centrales eléctricas de carbón en Estados Unidos.

Del 3 al 12 de junio está reunida la comunidad internacional en Bonn para preparar la próxima conferencia mundial sobre el clima (COP29), que se celebrará en noviembre en Bakú, la capital de antigua república soviética Azerbaiyán, cuyo ministro de Ecología y Recursos Naturales, Mukhtar Babayev, ex funcionario de la petrolera estatal SOCAR, presidirá la nueva conferencia climática.

Es la segunda vez que un petrolero estará al frente de la conferencia climática: el año pasado, los Emiratos Árabes Unidos, anfitriones de la COP28, eligieron a Sultan Al Jaber, director de la empresa nacional ADNOC, para presidir la conferencia de Dubái, que concluyó con un genérico llamamiento a una “transición” alejada de los combustibles fósiles.

Calentamiento acelerado

En plena reunión de Bonn, la revista Earth System Science Data ha publicado un estudio científico firmado por 57 investigadores, según los cuales el calentamiento global provocado por la acción humana ha aumentado a un ritmo sin precedentes, alcanzando 0,26°C en el período 2014-2023.

En comparación con la era preindustrial, el calentamiento causado por la actividad humana ha alcanzado 1,19°C en esta década, lo que supone un fuerte aumento con respecto al último informe publicado hace un año (1,14°C de 2013 a 2022).

El informe también muestra que el calentamiento global ha ido aumentando a un ritmo de 0,26 °C por década y hasta 0,1°C en el intervalo de seguimiento de cuatro años desde el último informe del IPCC.

Según las conclusiones de este informe, el calentamiento global atribuible a la actividad humana supera ya, por primera vez, los 1,3°C respecto a la era preindustrial, lo que nos acerca al umbral de 1,5°C que no se debe traspasar, según el Acuerdo de París (2015) para limitar las consecuencias del cambio climático. Esa ventana ya está casi cerrada, porque el umbral crítico podría superarse en un plazo de 10 años, advierten los científicos.

El ritmo de calentamiento global causado por el ser humano está en su punto más alto. / Efe

Calentamiento feroz

Los altos niveles de emisiones (53 mil millones de toneladas de CO2 por año) ya están afectando el equilibrio energético de la Tierra, con un aumento en la tasa de calentamiento en la tierra y los océanos, subraya el informe. Los satélites y las boyas oceánicas están rastreando flujos de calor sin precedentes hacia los océanos, los casquetes polares, los suelos y la atmósfera de la Tierra.

La tasa de flujo de calor (radiación solar medida en cada una de las estaciones meteorológicas ofrecida en vatios por metro cuadrado) se ha duplicado desde los niveles observados en las décadas de 1970 y 1980 a 0,96 W/m² medidos entre 2011 y 2023.

Esto significa que en la actualidad casi 1 W/m² de calor adicional fluye hacia cada metro cuadrado de la superficie de la Tierra, las 24 horas del día, los 365 días del año, explica uno de los firmantes de este informe en un artículo paralelo publicado en Carbon Brief.

Esta alta tasa de calentamiento es causada por una combinación de emisiones de gases de efecto invernadero que son consistentemente altas, así como por mejoras continuas en la calidad del aire, que están reduciendo la fuerza del enfriamiento causado por la actividad humana a partir de partículas en la atmósfera, según el citado estudio científico.

Presupuesto de carbono

Este nuevo estudio señala también que el presupuesto de carbono, es decir, la cantidad de CO2 que se puede emitir manteniendo el calentamiento global por debajo de cierto nivel, se agotará en 5 años si se mantiene el ritmo actual de emisiones.

Esta previsión se refuerza con otro cálculo más severo de The State of Carbon Dioxide Removal en su segunda edición, según el cual será necesario cuadruplicar los actuales esfuerzos de eliminación de CO2 de aquí a 2050, es decir, reducir entre siete y nueve mil millones de toneladas de dióxido de carbono, si queremos mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC. La innovación tecnológica que experimenta el sector permitirá ir mucho más lejos, según este informe.

El estudio publicado en Earth System Science Data incluso reseña un leve síntoma para el optimismo: el ritmo de aumento de las emisiones de CO 2 se ha ralentizado en esta década en comparación con la década de 2000.

Datos preocupantes

Pero hay más datos a considerar: La OPEP, pese a sus compromisos de reducir la producción de petróleo hasta 2025, podrá empezar a añadir más barriles al mercado a partir de octubre, con aumentos significativos de la producción de petróleo el próximo año, advierte Blommberg.

Y hay otra amenaza en puertas: la enorme cantidad de energía necesaria para el desarrollo de la IA pone en duda el desmantelamiento de las centrales eléctricas de carbón en Estados Unidos y puede complicar los límites fijados por Biden para las emisiones de CO2, informa Financial Times.

Referencia

Indicators of Global Climate Change 2023: annual update of key indicators of the state of the climate system and human influence. Piers M. Forster et al. Earth System Science Data, 5 Jun 2024. DOI: https://doi.org/10.5194/essd-16-2625-2024.