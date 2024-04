Corrientes de estrellas y materia oscura diseñaron a la Vía Láctea

Restos de galaxias absorbidas por la Vía Láctea conforman corrientes estelares que la diseñaron a lo lardo de su historia. Algunas de esas fusiones podrían arrojar luz sobre el misterio de la materia oscura.

Utilizando datos del Observatorio Vera Rubin (VRO) y otros centros astronómicos, los científicos están revelando cómo las interacciones entre la Vía Láctea y otras estructuras, como pequeñas galaxias y cúmulos de estrellas, conforman enormes corrientes estelares. Las mismas tienen mucho para decirnos sobre la historia de nuestra galaxia y sobre la naturaleza de la enigmática materia oscura.

Historias de viejos encuentros cósmicos

Los restos extendidos de galaxias enanas y cúmulos estelares muestran interacciones gravitacionales entre estrellas, grupos de materia oscura y toda la galaxia. Según un artículo publicado en Universe Today, el VRO y otros instrumentos revelarán muchas más corrientes estelares de las que hemos visto hasta ahora, algo que permitirá a los científicos estudiar la historia de nuestra galaxia y las propiedades de la materia oscura con más detalle que nunca.

Un estudio publicado recientemente en The Astrophysical Journal detalla el hallazgo de nuevas corrientes estelares, pero parece ser solo una muestra de numerosos descubrimientos futuros. Aunque los astrónomos tienen algunas evidencias sobre la existencia de un halo de materia oscura que rodea a la Vía Láctea y a otras galaxias, el estudio de las corrientes estelares puede aportar datos certeros y concluyentes.

Materia oscura y corrientes estelares

Es que al medir la masa de estas corrientes, en las que se incluye el material de nuestra galaxia y los vestigios de otras estructuras, como por ejemplo las Nubes de Magallanes o la galaxia enana de Sagitario, se aprecian magnitudes que no pueden explicarse por la masa de estas estructuras. Esa diferencia podría explicarse por la presencia de la misteriosa materia oscura, que cubre gran parte del Universo pero no podemos ver.

“Los estudios con el VRO nos tienen realmente entusiasmados con el uso de corrientes estelares para aprender sobre la materia oscura. Podremos utilizarlas para descubrir cómo se distribuye la materia oscura en nuestra galaxia, desde las estructuras más grandes hasta las escalas muy pequeñas”, indicó a Universe Today la científica Nora Shipp, integrante del Grupo de Trabajo de Materia Oscura en el Observatorio Rubin.

Referencia

A New Tidal Stream Discovered in Gaia DR3. Hao Tian et al. The Astrophysical Journal (2024). DOI:https://doi.org/10.3847/1538-4357/ad2c06