La acidez cerebral podría estar relacionada con múltiples trastornos neurológicos

Un estudio en animales a gran escala vincula los cambios en el pH del cerebro con problemas cognitivos de amplio alcance, ligados a patologías como el autismo o el Alzheimer, entre otras. Los científicos creen que los problemas metabólicos en el cerebro podrían estar directamente relacionados con una variedad de trastornos neuropsiquiátricos y neurodegenerativos.

Más de cien científicos de seis países diferentes, reunidos en un consorcio internacional denominado Proyecto Brain pH, descubrieron en una nueva investigación que los desequilibrios metabólicos en el cerebro, como por ejemplo niveles alterados de pH y lactato, pueden influir en el surgimiento y desarrollo de distintos trastornos y enfermedades psiquiátricas, además de acelerar procesos neurodegenerativos.

Metabolismo y trastornos mentales

Según indican en el nuevo estudio, publicado en la revista eLife, pudieron identificar una disfunción del metabolismo energético del cerebro que conduce a la alteración de las sustancias químicas que regulan la acidez cerebral, como características comunes en numerosos modelos animales de neuropsiquiatría que, de confirmarse en próximos estudios, también podrían tener manifestaciones similarees en el cerebro humano.

Las alteraciones en el pH y el lactato, entre otros indicadores, tendrían una relación directa con la progresión de patologías como discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos depresivos y enfermedad de Alzheimer, entre otras. Los investigadores creen que sus hallazgos desafían las nociones existentes y pueden allanar el camino para estrategias novedosas en el diseño de nuevos tratamientos y fármacos.

Hasta el momento, la investigación sobre el pH cerebral y los niveles de lactato en modelos animales relacionados con trastornos neuropsiquiátricos y neurológicos ha sido limitada. Aún no está claro si los cambios metabólicos en el cerebro, como las alteraciones del pH cerebral y los niveles de lactato, se relacionan en forma directa con anomalías conductuales específicas. Los científicos a cargo del nuevo estudio están convencidos de que existe una relación concreta entre ambas manifestaciones.

Datos concretos

"Nuestra investigación es el primer y mayor estudio sistemático que evalúa el pH cerebral y los niveles de lactato en una variedad de modelos animales para trastornos neuropsiquiátricos y neurodegenerativos. Nuestros hallazgos pueden sentar las bases para nuevos enfoques para desarrollar la caracterización transdiagnóstica de diferentes trastornos que involucran deterioro cognitivo", afirmó el Dr. Hideo Hagihara, autor principal del estudio, en una nota de prensa de la Universidad de Salud Fujita, en Japón, que forma parte del consorcio internacional.

Los especialistas destacaron que alrededor del 30% de los 109 tipos de modelos animales estudiados en roedores y aves exhibieron cambios significativos en el pH del cerebro y los niveles de lactato, lo que enfatiza la ocurrencia generalizada de modificaciones en el metabolismo energético del cerebro en diversas afecciones neuropsiquiátricas.

Al mismo tiempo, los modelos que simulan la depresión a través del estrés psicológico mostraron una disminución del pH cerebral y un aumento de los niveles de lactato. Varios factores ambientales adquiridos podrían contribuir a estos cambios. También advirtieron distintos vínculo con el deterioro cognitivo: por ejemplo, un análisis exhaustivo que integró datos de pruebas de comportamiento reveló una asociación predominante entre el aumento de los niveles de lactato cerebral y el deterioro de la memoria de trabajo.

En líneas generales, los científicos creen que los cambios en el pH del cerebro y los niveles de lactato, incluso si las variaciones contribuyen a un beneficio, pueden servir como marcadores biológicos para los trastornos neuropsiquiátricos que acompañan al deterioro cognitivo.

Referencia

Large-scale animal model study uncovers altered brain pH and lactate levels as a transdiagnostic endophenotype of neuropsychiatric disorders involving cognitive impairment. Hideo Hagihara et al. eLife (2024), DOI:https://doi.org/10.7554/eLife.89376.2