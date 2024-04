Un lejano mundo deja ver una increíble explosión de luz en sus cielos "metálicos"

En lo alto de los cielos llenos de metal de un distante mundo infernal llamado WASP-76b, los astrónomos han encontrado evidencia de un halo de luz brillante y multicolor conocido como "gloria". Este espectáculo, similar a un arco iris pero mucho más impactante, nunca antes se había visto fuera del Sistema Solar. Y dentro del mismo solo se había registrado previamente en la Tierra y Venus.

Utilizando datos del Telescopio Espacial CHEOPS de la Agencia Espacial Europea (ESA), cuyo centro de operaciones científicas se localiza en la Universidad de Ginebra, en Suiza, un equipo internacional de científicos logró detectar por primera vez un extraño fenómeno lumínico denominado “gloria” en un exoplaneta: el estallido de luz se apreció en WASP-76b, un mundo extrasolar del tipo “Júpiter caliente” ubicado en la constelación de Piscis, aproximadamente a 390 años luz de distancia de la Tierra.

De acuerdo a una nota de prensa, las “glorias” son fenómenos comunes en la Tierra, aunque también se han observado en Venus. El efecto, similar al arco iris pero mucho más llamativo, se produce cuando la luz se refleja en nubes formadas por gotas perfectamente uniformes. En el caso de la Tierra, las gotas están hechas de agua, pero en WASP-76b todo es muy diferente: los científicos creen que podrían estar compuestas de hierro, ya que se han detectado varios metales en la atmósfera extremadamente caliente de este exoplaneta.

Dos planetas en uno

Vale destacar que la detección de este fenómeno en WASP-76b es la primera que se concreta fuera de nuestro Sistema Solar. La primera “gloria” que se vio en un planeta distinto a la Tierra abarcó al menos 1.200 kilómetros y fue capturada en 2014 en Venus, por la sonda Venus Express de la ESA. Según una publicación del Observatorio Astrofísico de Catania, en Italia, el efecto detectado en el mundo extrasolar es además la primera identificación de un cambio tan brusco en el brillo de un exoplaneta.

Todo indica que esta violenta variación y el efecto “gloria” descubierto, que aún debe ser confirmado en futuros estudios, estarían relacionados con las extrañas condiciones de WASP-76b. Desde su descubrimiento en 2013, ha sido objeto de numerosas investigaciones porque mientras un lado del planeta siempre mira hacia su estrella y alcanza temperaturas de 2.400 grados Celsius, el otro costado nocturno es más frío. Esta diferencia genera extrañas consecuencias, como por ejemplo que los materiales presentes en la atmósfera se condensen en el lado frío, generando lluvias de hierro fundido.

El mismo fenómeno en la atmósfera terrestre: esta “gloria” fue capturada por el astronauta de la ESA Alexander Gerst desde la ISS en 2018. / Créditos: ESA/NASA.

Nubes de hierro

Aunque se requieren más datos para confirmar con certeza que este intrigante exceso de luz en WASP-76b es una “gloria” y está relacionado con las misteriosas características de la zona que separa al lado diurno del nocturno en este planeta extrasolar, el estudio publicado en Astronomy & Astrophysics es un gran avance para comprender en profundidad a este tipo de exoplanetas.

La confirmación del fenómeno indicaría la presencia de nubes de hierro formadas por gotas perfectamente esféricas, que existen desde hace al menos tres años o que se renuevan constantemente. Para que estas nubes se mantengan presentes, la temperatura de la atmósfera también tendría que ser estable en el tiempo. Todos estos datos servirán para trazar una imagen más acertada de cómo son en realidad estos enigmáticos mundos lejanos.

Referencia

Asymmetry in the atmosphere of the ultra-hot Jupiter WASP-76 b. O. D. S. Demangeon et al. Astronomy & Astrophysics (2024). DOI:https://doi.org/10.1051/0004-6361/202348270