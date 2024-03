Los vínculos sociales alinean a las personas en la misma longitud de onda

El vínculo social mejora el intercambio de información y sincroniza las actividades cerebrales entre el líder de un grupo y sus seguidores, colocando a todo el grupo en la misma longitud de onda cerebral, según un nuevo estudio de sincronización neuronal.

Una investigación liderada por Jun Ni, de la Universidad Normal de Beijing, en China, concluye que cuando pequeños grupos sociales con niveles jerárquicos claramente establecidos se unen, la actividad neuronal entre líderes y seguidores se alinea en términos de longitud de onda cerebral, promoviendo una comunicación más veloz y permanente. Los hallazgos se resumen en un estudio publicado recientemente en la revista PLOS Biology.

Según Ni y sus colegas, se sabe que los grupos sociales en diversas especies están organizados con estructuras jerárquicas, que dan forma a la dinámica del grupo y la naturaleza de las interacciones dentro del mismo. Los vínculos sociales, ejemplificados por conductas de aseo entre animales y rituales colectivos o actividades de formación de equipos en las sociedades humanas, se reconocen como una estrategia práctica de adaptación, que busca fomentar la armonía grupal y estabilizar las estructuras sociales.

Dinámica grupal y conexión cerebral

De acuerdo a una nota de prensa de Public Library of Science (PLOS), los grupos sociales suelen estar organizados jerárquicamente, conformando un sistema en el cual las diferencias de estatus y los vínculos entre los miembros dan forma a la dinámica del grupo. Sin embargo, los mecanismos neurocognitivos que subyacen a los efectos de los vínculos sociales en los grupos con niveles jerárquicos siguen en gran medida inexplorados.

En el nuevo estudio, los científicos exploraron el impacto cerebral de estos vínculos sociales, en concreto sobre un grupo de personas que nunca antes se habían relacionado. Dividieron a los voluntarios en 176 grupos de 3 personas cada uno, realizando grabaciones neuronales simultáneas durante distintas actividades y desafíos. En cada grupo, uno de los integrantes cumplía el papel de líder y los otros dos eran seguidores.

El propósito fue investigar cómo los vínculos sociales influían en las interacciones jerárquicas y las sincronizaciones neuronales: no solo analizaron las relaciones hacia el interior de los grupos, sino además el comportamiento de los integrantes de distintos grupos que compartían el mismo estatus social (líder o seguidor). Los participantes llevaban gorras con electrodos fNIRS (espectroscopía funcional de infrarrojo cercano), para medir de forma no invasiva la actividad cerebral.

Cerebros alineados

Descubrieron que se produce un alineamiento en la longitud de onda cerebral: los vínculos sociales aumentaron selectivamente el intercambio de información frecuente y rápido, como así también la sincronización neuronal prefrontal entre los integrantes de cada grupo. Además, los vínculos sociales facilitaron la alineación neuronal unidireccional del líder del grupo con respecto a los seguidores.

Estos hallazgos aportan información de importancia sobre cómo los vínculos sociales influyen en la dinámica jerárquica y la sincronización neuronal, al mismo tiempo que resaltan el papel del estatus social en la configuración de la fuerza y la naturaleza de las relaciones sociales, concretamente hacia el interior de los grupos humanos. En ese sentido, el alineamiento identificado entre quienes compartían un mismo grupo y un mismo estatus social supone una posible explicación neurocognitiva sobre cómo el vínculo social facilita la estructura jerárquica.

Referencia

Social bonding in groups of humans selectively increases inter-status information exchange and prefrontal neural synchronization. Jun Ni, Jiaxin Yang and Yina Ma. PLoS Biology (2024). DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002545