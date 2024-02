Un nuevo estudio relaciona la ejecución de un instrumento musical o la práctica del canto con una mejor salud cerebral en adultos mayores: la investigación analizó datos de más de 1.000 personas sanas mayores de 40 años y reveló un mejor rendimiento en la memoria de trabajo y la función ejecutiva entre quienes tocaban un instrumento musical o formaban parte de un coro. Sin embargo, no se obtuvieron los mismos resultados entre quienes solamente escuchaban música.

Investigadores de la Universidad de Exeter y el proyecto Protect, en el Reino Unido, comprobaron al analizar el comportamiento cognitivo de personas con un mínimo de 40 años de edad, que practicaron música a lo largo de toda su vida, que tocar un instrumento musical, en particular el piano, está relacionado con una mejor memoria y la capacidad de resolver tareas complejas, una habilidad que se conoce como función ejecutiva.

Además, seguir ejecutando el instrumento hasta la vejez proporciona un beneficio aún mayor, de acuerdo con los resultados de la investigación. El trabajo científico, publicado en la revista International Journal of Geriatric Psychiatry, también sugiere que cantar está igualmente relacionado con una mejor salud cerebral, aunque esto también puede estar ligado a los factores sociales de ser parte de un coro o grupo.

La ejecución musical hace la diferencia

Aunque numerosos estudios previos han llegado a conclusiones similares en tono a los efectos de la música en el cerebro, mientras que otros hacen foco en una mejora en la capacidad de atención o en la disminución de patologías psicosociales como la depresión, la ansiedad o el estrés, el punto que diferencia a esta nueva investigación es que se centra en la ejecución de instrumentos y prácticas musicales, no en el impacto de la música en el oyente.

Es más, luego de analizar los resultados cognitivos de más de 1.000 adultos sanos con edades que superan los 40 años, los científicos verificaron que los efectos positivos sobre la salud cerebral se aprecian únicamente entre quienes practican un instrumento o cantan, destacándose el piano. No sucede lo mismo con las personas que solamente escuchan música, aunque lo hagan como una práctica permanente y con un elevado nivel de atención en los sonidos.

La música como promotora de la salud cognitiva

Se sabe que la acumulación de pequeños retrocesos cognitivos asociados a la edad puede provocar un deterioro cognitivo leve (DCL) y demencia, perjudicando la salud, la independencia y la calidad de vida en general durante la vejez. Frente a esto, mantener el cerebro activo a lo largo de toda la vida se ha asociado con una mayor reserva cognitiva, reduciendo así el riesgo de problemas cognitivos a una edad avanzada.

Las conclusiones del estudio muestran que la práctica musical es una forma de aprovechar la agilidad y la resiliencia del cerebro, conocida precisamente como reserva cognitiva. De acuerdo a una nota de prensa, los investigadores creen que aunque se necesita más investigación para profundizar en esta relación, los hallazgos indican que promover la educación musical debería ser un eje de las iniciativas de salud pública, sobretodo de aquellas orientadas a desarrollar un estilo de vida que tenga en cuenta la salud del cerebro.

Referencia

The relationship between playing musical instruments and cognitive trajectories: Analysis from a UK ageing cohort. Gaia Vetere et al. International Journal of Geriatric Psychiatry (2024). DOI:https://doi.org/10.1002/gps.6061