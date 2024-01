Los científicos lograron clonar exitosamente a un mono rhesus, que pudo sobrevivir en buenas condiciones de salud durante más de 2 años. El avance sería crucial para mejorar la clonación en monos, que hasta el momento presenta una eficiencia muy baja.

Un equipo de investigadores chinos ha publicado hoy un nuevo estudio en la revista Nature Communications en el cual describe la clonación exitosa de un mono rhesus, con una placenta saludable, que sobrevivió durante más de 2 años. Los autores creen que este logro puede ser un paso crucial para optimizar la clonación en primates, que hasta hoy presenta numerosos inconvenientes.

La clonación: avances lentos pero permanentes

En las últimas décadas, la clonación ha avanzado más lentamente de lo pensado en un primer momento, pero en forma constante. Diferentes equipos de investigación han clonado distintas especies de mamíferos, comenzando con la popular oveja Dolly, en 1997; a una vaca y un ratón, en 1998; a una cabra, en 1999; a un cerdo, en 2000; a un gato y un conejo, en 2002; a una rata y un caballo, en 2003; y a un perro, en 2005.

La primera clonación en primates se concretó recién en 2018, exactamente 21 años después de conocer el nacimiento de la oveja Dolly. Un equipo de investigadores chinos concretó la clonación de macacos cangrejeros (Macaca fascicularis), superando la escasa efectividad del proceso de clonación en primates, que llega solamente a alrededor del 1,5 %. Y para concretar algún día la tan polémica clonación en humanos, es imprescindible manejar con solvencia el proceso en otros primates.

Ahora, el mismo grupo de científicos chinos que había logrado la primera clonación en primates, liderado por Qiang Sun, de la Academia de Ciencias China en Shanghai, junto a Zhen Liu, concretó la clonación de otra especie de primate, el mono rhesus o Macaca mulatta, tras múltiples intentos anteriores que habían fracasado.

Una nueva y prometedora técnica genética

Según un artículo publicado en Phys.org, Qiang Sun y sus colegas realizaron un análisis comparativo entre conjuntos de datos epigenéticos de monos derivados de fertilización in vitro (FIV) y aquellos clonados mediante transferencia nuclear de células somáticas, el método utilizado con la oveja Dolly y el resto de los mamíferos clonados.

Advirtieron anomalías en la forma en que el embrión clonado en desarrollo y su placenta pueden acceder y leer la información genética, y en el tamaño y la forma de las placentas de los monos clonados que se estaban desarrollando en las madres sustitutas, las cuales serían una de las principales causas de la baja efectividad de la clonación en primates.

Para superar estos problemas, los investigadores desarrollaron un método para proporcionar al embrión clon en desarrollo una placenta sana. Utilizando este enfoque, los científicos obtuvieron con éxito un mono rhesus macho sano, que ha sobrevivido durante más de dos años. Los especialistas creen que este resultado puede mejorar nuestra comprensión de los mecanismos de la clonación reproductiva de primates y puede ayudar a optimizar su eficiencia, abriendo un camino más fructífero hacia una posible clonación humana en el futuro.

Por otro lado, el científico Lluís Montoliu, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), en España, quién no participó del nuevo estudio, destacó en una publicación de Science Media Centre España que la investigación demuestra que “es posible clonar primates, pero que al mismo tiempo es sumamente difícil tener éxito con estos experimentos, con eficiencias tan bajas, nuevamente descartando los temores sobre la clonación de seres humanos”, concluyó.

Referencia

Reprogramming mechanism dissection and trophoblast replacement application in monkey somatic cell nuclear transfer. Liao et al. Nature Communications (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-023-43985-7