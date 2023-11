Una tercera parte de los internautas piensa que la red está controlada por una instancia superior y casi el 20% tiene experiencias trascendentales en la red. La mayoría de los jóvenes cree que Internet les ayuda a superar sus problemas. Son datos de un informe suizo, indicativos de lo que podría ser la tónica en Europa.

La digitalización está dando lugar a una nueva forma social de religión: una religión digital cotidiana, alerta de la Universidad de Zurich en un informe especial que es indicativo de lo que podría ser la tónica en otras sociedades europeas.

Añade el informe que el uso cotidiano de los servicios digitales está cumpliendo funciones sociales similares a las de las religiones tradicionales, por ejemplo, reducir la complejidad, crear significado o cohesión social.

"El carácter religioso del uso de Internet se refleja en ideas mitológicas sobre cómo funcionan los servicios digitales, en su uso ritualizado y en experiencias trascendentales con los servicios digitales", explica Michael Latzer, profesor de Innovación y Cambio de Medios en la Universidad de Zúrich.

Los datos

Poco menos de un tercio de la población (30%) piensa que los contenidos sugeridos en redes sociales o aplicaciones de salud y bienestar están controlados por una instancia superior e inexplicable, ha constatado el informe.

Para una cuarta parte de la población (27%), el uso de Internet se ha convertido en una especie de ritual: empieza y termina el día con él. Entre el 10% y el 19% de los usuarios de Internet reportan experiencias trascendentales que exceden los límites habituales de la vida cotidiana.

Estos indicios de una religión digital cotidiana son más pronunciados entre los más jóvenes: 4 de cada 10 de los jóvenes de 14 a 19 años (38%) dicen que el uso regular de estos servicios les ayuda a superar sus circunstancias personales.

Un tercio de este grupo más joven coincide en que utilizar sus servicios digitales preferidos les da tranquilidad cuando tienen problemas (36%).

La ciborgización está todavía en su infancia

La fusión de humanos y tecnología conocida como ciborgización refuerza la naturaleza religiosa de la digitalización, señala también el informe.

Las tecnologías ciborg se utilizan para lograr objetivos transhumanistas, es decir, superar las limitaciones humanas y así alcanzar también características divinas como la omnisciencia y la vida eterna.

El estudio examina tecnologías ciborg que no son necesarias desde el punto de vista médico, como parches adhesivos para estimulación cerebral electrónica o chips implantados en la mano para realizar pagos. Se utilizan para mejorar las capacidades físicas y mentales, superar los límites biológicos y con ello aumentar la longevidad y el bienestar.

Al respecto, el estudio ha descubierto que un tercio de la población online suiza está familiarizada con las tecnologías ciborg adheridas al cuerpo (37%) o implantadas en el cuerpo (35%). Su distribución es actualmente baja y se sitúa en el rango porcentual bajo de un solo dígito.

Sin embargo, 4 de cada 10 internautas creen que podrían hacer su día a día mucho más cómodo utilizándolos (39%). Al mismo tiempo, existe un alto nivel de concienciación sobre los riesgos, especialmente en relación con la ciberdelincuencia (78%) y las violaciones de la privacidad (70%).

A 3 de cada 10 personas les gustaría que el Estado impusiese mayores restricciones a estas nuevas tecnologías (31%). Una de cada diez personas (9%) afirma que le gustaría utilizar tecnologías ciborg adheridas a su cuerpo tan pronto como estén disponibles y sean asequibles. El seis por ciento puede imaginarse que le implanten un chip.

¿Y la IA?

El informe también ha constatado que las conversaciones (chatbots) con inteligencia artificial (IA), como ChatGPT o Bard, ya están muy extendidos en Suiza.

Ocho de cada 10 internautas (79%) ya han oído hablar de ellos y la mitad de ellos (37%) ya los ha probado (18%) o los usó varias veces (19%). Las personas más jóvenes y con mayor nivel educativo conocen y utilizan estos servicios con especial frecuencia, enfatiza el informe.

“El alto nivel de conocimiento y uso de ChatGPT y aplicaciones de inteligencia artificial similares es sorprendente, especialmente porque solo están disponibles desde finales de 2022”, destaca Michael Latzer,

Percepción social

En general, los jóvenes y los hombres son más optimistas acerca de estas tecnologías. La creencia transhumanista en una evolución técnicamente controlable de las capacidades humanas también es más pronunciada entre los más jóvenes.

Son más propensos a creer que las nuevas tecnologías digitales pueden resolver casi todos los problemas de la sociedad (jóvenes de 14 a 19 años: 21%, mayores de 70 años: 4%).

En general, en 2023 menos personas sienten que pertenecen a la sociedad de la información (47%) que en años anteriores. "La aparición de la inteligencia artificial o de las tecnologías ciborg parece ir acompañada de un cierto grado de incertidumbre", afirma Michael Latzer.

Vigilancia en línea

El estudio, realizado por Michael Latzer y su equipo por séptima vez desde 2011, muestra que 4 de cada 5 internautas suizos inhiben su comportamiento de comunicación en línea debido a la sensación de estar siendo monitoreados: esto se aplica a la divulgación de información personal (83%), la búsqueda de información (81%) y la expresión de sentimientos u opiniones (79%).

En comparación con 2019 y 2021, esta proporción es alrededor de 20 puntos porcentuales más alta. Los menores de 20 años son los que tienen más probabilidades de experimentar estos efectos escalofriantes.

El miedo a las violaciones de la privacidad por parte de los gobiernos también está aumentando (37% en 2023 frente a 27% en 2021). Además, solo una pequeña y cada vez menor proporción cree que puede controlar su privacidad en línea (28% en 2023 frente a 41% en 2021). Sin embargo, la mayoría de los suizos (61%) considera que Internet es algo bueno para la sociedad.

Referencia

Special Report 2023: Everyday Digital Religion and Cyborgization in Switzerland. Michael Latzer et al. IKMZ –Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung. Spezialbericht aus dem World Internet Project –Switzerland 2023. (El informe está disponible en inglés, francés, alemán e italiano).