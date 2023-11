Una nueva investigación analiza tres posibles escenarios para la expansión de civilizaciones inteligentes: un cosmos estático, otro dominado por la energía oscura y un tercero en el cual reina la materia. Los resultados de la investigación muestran que, dependiendo de cada escenario, la vida inteligente tiene una cantidad de tiempo finita para poblar el Universo, y es probable que lo haga de manera exponencial: de esta manera, las civilizaciones inteligentes se extenderían rápidamente por el cosmos para poder cumplir con ese límite temporal.

Científicos de la Universidad de Filipinas Los Baños analizaron en un nuevo estudio, publicado recientemente en la revista European Journal of Physics, cómo las civilizaciones inteligentes podrían “crecer” y expandirse en tres tipos diferentes de universos. Los hallazgos indican que, a pesar de algunos cambios en cada marco, en general las civilizaciones tenderían a expandirse con rapidez en el cosmos.

¿Cómo se expande la vida inteligente por el Universo?

Se han desarrollado hasta hoy múltiples teorías sobre la expansión de la vida inteligente en el Universo. Una posibilidad es que el crecimiento de las civilizaciones esté limitado por las leyes de la física y la capacidad de carga de los entornos planetarios, en un enfoque denominado teoría de la percolación.

Otras posturas sostiene que las civilizaciones avanzadas habrían colonizado nuestra galaxia hace mucho tiempo y, por lo tanto, ya no existirían. Nosotros seríamos los sobrevivientes de una antigua época dorada de la vida inteligente en el Universo. En otro sentido, algunas teorías postulan que solo algunas civilizaciones extraterrestres habrían tenido interés en expandirse y colonizar otros mundos, de la misma forma que la sociedad humana está formada por una mezcla de culturas que exploran y colonizan, a veces a distancias extremadamente grandes, y otras que no tienen ningún interés en hacerlo.

En el nuevo estudio, realizado por Allan L. Alinea y Cedrix Jake C. Jadrin, se consideran tres principales modelos cosmológicos del Universo, incluyendo un cosmos estático, otro dominado por la materia y un tercero dominado por la energía oscura. En el caso de un Universo estático, sería un cosmos hipotético como lo describió originalmente Einstein y su constante cosmológica: infinito en términos de espacio y tiempo y que no se expande ni se contrae.

Por otro lado, un Universo dominado por la materia describe el estado del cosmos antes de 9.800 millones de años después del Big Bang, un momento en el que la densidad de energía de la materia excedía tanto la densidad de energía de la radiación como la densidad de energía del vacío. En tanto, un Universo dominado por la energía oscura describe la última fase de la evolución cósmica, que comenzó hace aproximadamente 9.800 millones de años y sigue hasta hoy, caracterizándose por una tasa de expansión acelerada.

Resultados similares en contextos diferentes

Para un Universo estático, los científicos descubrieron que las civilizaciones inteligentes funcionan como sistemas dinámicos que siguen un patrón general, el cual comienza con un inicio relativamente lento debido a fuentes limitadas (por ejemplo, planetas habitables). Pero a medida que las civilizaciones continúan expandiéndose y adquiriendo nuevas fuentes, se multiplica su número y la propagación se acelera. Esto continúa hasta que el número de fuentes comienza a disminuir o se agotan los elementos del sistema.

Los investigadores describieron comportamientos similares al observar un Universo dominado por la materia y otro dominado por la energía oscura. Según un artículo publicado en Universe Today, concluyeron que cuando el espacio mismo se está expandiendo, como en los Universos dominados por la energía oscura y la materia, el proceso de expansión de nuevas civilizaciones sigue los mismos parámetros de crecimiento exponencial que en un cosmos estático.

Los científicos no esperaban este resultado, porque un sistema con espacio en expansión es teóricamente muy diferente a un sistema estático. Ahora, los investigadores creen que los resultados obtenidos pueden ser útiles para extender la comprensión actual sobre cómo se podría haber multiplicado la vida inteligente en el Universo.

Referencia

Percolation of 'Civilisation' in a Homogeneous Isotropic Universe. Allan L. Alinea and Cedrix Jake C. Jadrin. European Journal of Physics (2023). DOI:https://doi.org/10.1088/1361-6404/acfbc5