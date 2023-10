El análisis de ADN de dos individuos antiguos sugiere que los primeros humanos modernos que establecieron su residencia permanente en Europa lo hicieron en Crimea hace unos 37.000 años. En solamente 7.000 años, sus descendientes dieron origen a una cultura avanzada que logró producir estatuillas de Venus, herramientas de piedra y joyas.

Un equipo internacional de investigadores liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS), de Francia, sostiene en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Nature Ecology and Evolution que ha logrado identificar a los primeros residentes permanentes de Europa, entre una colección de esqueletos descubiertos en el sitio de Buran-Kaya III, en la península de Crimea.

Los primeros humanos que se asentaron en Europa

Con anterioridad a que los humanos modernos se establecieran definitivamente en Europa, otras poblaciones humanas abandonaron África hacia el actual continente europeo hace aproximadamente 60.000 años, aunque sin establecerse a largo plazo. El carácter fugaz de la ocupación se debió a una importante crisis climática hace 40.000 años, combinada con una súper erupción originada en el área volcánica de los Campos Flégreos, cerca de la actual Nápoles, en Italia, que además precipitó posteriormente una disminución de las antiguas poblaciones europeas.

En el mismo sentido, las poblaciones genéticamente relacionadas con los europeos actuales aparecieron por primera vez en Europa en algún momento después de hace 38.000 a 40.000 años, tras ese período frío de graves alteraciones climáticas mencionado previamente. Estos nuevos inmigrantes eventualmente reemplazarían a los ancestros humanos modernos preexistentes en Europa: sin embargo, las interacciones iniciales entre estos grupos no están claras, debido a la falta de evidencia genómica de los primeros períodos de la migración.

El origen de un gran cambio cultural

Ahora, el nuevo estudio se ha centrado en analizar los genomas de dos individuos de 36.000 a 37.000 años de antigüedad, hallados en Buran-Kaya III, en Crimea, que pertenecieron a esta nueva migración. Ambos genomas comparten la mayor similitud con los individuos asociados al período Gravetiense, que comenzó hace 30.000 años, encontrados posteriormente en el suroeste de Europa. Estos genomas también revelaron que el recambio poblacional en Europa después de hace 40.000 años estuvo acompañado de una mezcla con poblaciones humanas modernas preexistentes.

Los investigadores concluyeron que la ascendencia europea anterior a hace 40.000 años persistió no solo en Buran-Kaya III, sino que también se encuentra en poblaciones posteriores asociadas al Gravetiense de Europa occidental y en poblaciones del Cáucaso mesolítico. De acuerdo a una nota de prensa, al comparar los datos de los genomas antiguos con secuencias de ADN de bases de datos del genoma humano, los científicos comprobaron la proximidad genética entre estos individuos y los europeos actuales y antiguos.

Por último, los arqueólogos destacaron que los descendientes de estos primeros pobladores permanentes dieron lugar a la cultura gravetiense solamente 7.000 años después de su asentamiento, conocida por producir las icónicas figurillas femeninas denominadas “estatuillas de Venus”, cuyo apogeo en Europa se concretó hace entre 31.000 y 23.000 años. Además, las herramientas de piedra encontradas en Buran Kaya III también se parecen a algunos conjuntos gravetienses, lo que confirma aún más la relación entre ambos períodos.

Referencia

Genome sequences of 36,000- to 37,000-year-old modern humans at Buran-Kaya III in Crimea. E. Andrew Bennett et al. Nature Ecology & Evolution (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41559-023-02211-9