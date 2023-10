Los humanos modernos emigraron a Eurasia hace 75.000 años, donde se encontraron y se cruzaron con los neandertales. Sin embargo, un nuevo estudio comprueba que en ese momento los neandertales ya portaban ADN humano de un encuentro previo: los investigadores descubrieron que un antiguo linaje de humanos modernos emigró a Eurasia hace más de 250.000 años, cruzándose con los neandertales y modificando su genoma.

Una investigación internacional liderada por la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, concluye en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Current Biology que los neandertales se cruzaron con los humanos modernos mucho antes de lo pensado: un antiguo linaje humano ya extinto abandonó África y emigró a Eurasia hace más de 250.000 años, relacionándose allí con los neandertales. Esta relación modificó el genoma neandertal: con el paso del tiempo, estos humanos se extinguieron, dejando una población con ascendencia predominantemente neandertal.

Un antiguo mestizaje desconocido

"Encontramos datos de un antiguo mestizaje en el que los genes fluyeron de los antiguos humanos modernos a los neandertales. Este grupo de individuos abandonó África hace entre 250.000 y 270.000 años: eran una especie de primos de todos los humanos que viven hoy en día, y se parecían mucho más a nosotros que a los neandertales”, indicó en una nota de prensa el científico Alexander Platt, uno de los autores del estudio.

De acuerdo a esta investigación, los neandertales heredaron al menos el 6% de su genoma de este linaje ahora extinto de los primeros humanos modernos. Hasta el momento, se pensaba que las primeras relaciones entre humanos y neandertales se habían concretado cuando los humanos modernos emigraron a Eurasia hace 75.000 años. El equipo descubrió estas relaciones más antiguas luego de comparar un genoma de neandertal con un conjunto diverso de genomas de poblaciones indígenas modernas del África subsahariana.

Teniendo en cuenta que la mayor parte del mestizaje entre neandertales y humanos ocurrió en Eurasia, no en África, se espera que la ascendencia neandertal sea limitada en el África subsahariana. Sin embargo, una investigación previa ya había sugerido que varias poblaciones subsaharianas contienen fragmentos de ADN que se parecen al ADN neandertal. Aunque este estudio no pudo determinar cómo este ADN similar al neandertal ingresó en estas poblaciones, motivó a los científicos a cargo de la nueva investigación a explorar el tema con mayor profundidad.

Nuevos datos sobre la historia humana en África

El equipo de especialistas aprovechó un conjunto genéticamente diverso de genomas de 180 individuos de 12 poblaciones distintas en Camerún, Botswana, Tanzania y Etiopía. Para cada genoma, los investigadores identificaron regiones de ADN similar al neandertal y buscaron evidencia de esta ascendencia. Posteriormente, compararon los genomas humanos modernos con el genoma de un neandertal que vivió hace aproximadamente 120.000 años.

Para esta comparación, los científicos desarrollaron un novedoso método estadístico que les permitió determinar los orígenes del ADN similar al neandertal en estas poblaciones subsaharianas modernas, tanto si eran regiones de ADN que los neandertales heredaron de los humanos modernos como fragmentos que los humanos modernos heredaron de los neandertales.

A partir de ese trabajo, descubrieron que todas las poblaciones subsaharianas contenían ADN similar al neandertal, lo que indica que este fenómeno está muy extendido. En la mayoría de los casos, este ADN similar al neandertal se originó a partir de un antiguo linaje de humanos modernos que transmitieron su ADN a los neandertales cuando emigraron de África a Eurasia, hace unos 250.000 años. Como resultado de este mestizaje entre humanos modernos y neandertales, pudieron comprobar que una parte significativa del genoma neandertal fue heredado de los humanos modernos.

Esta investigación abre nuevas vías para explorar la evolución humana, al identificar una referencia genética de una población que ocupa una parte de nuestro árbol genealógico que anteriormente faltaba en los registros. Como no se dispone de secuencias de ADN de fósiles humanos modernos de hace tanto tiempo, la identificación de estas secuencias arrojará luz sobre la evolución humana moderna muy temprana en África, concluyeron los investigadores.

Referencia

Diverse African genomes reveal selection on ancient modern human introgressions in Neanderthals. Daniel N. Harris et al. Current Biology (2023). DOI:https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.09.066