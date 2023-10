Una nueva investigación ha comprobado que un videojuego permite estudiar el comportamiento de las hormigas, tanto para ayudarlas a superar cambios del entorno como para preservar especies nativas frente a las invasoras.

Las hormigas son insectos fascinantes que viven en colonias organizadas y cooperan entre sí para sobrevivir y prosperar. Sin embargo, estudiar su comportamiento en la naturaleza puede ser difícil y costoso, ya que requiere observarlas durante largos períodos de tiempo y en diferentes condiciones ambientales.

Para facilitar esta tarea, un equipo de investigadores de la Universidad de Australia Occidental (UWA) y la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO) ha desarrollado una simulación basada en el popular videojuego Age of Empires, que recrea las batallas entre civilizaciones históricas.

El videojuego, que fue modificado para adaptarse al estudio de las hormigas, permite crear escenarios virtuales donde se pueden controlar diferentes variables, como el número de hormigas, el tipo de especie, el tamaño del nido, la disponibilidad de recursos y la presencia de enemigos.

Situaciones de conflicto

Los investigadores utilizaron la simulación para analizar cómo las hormigas reaccionan ante situaciones de conflicto, como la invasión de otro nido o la competencia por el alimento. Así, pudieron observar las estrategias que emplean las hormigas para defenderse, atacar o cooperar con otras colonias.

La simulación permitió explorar aspectos del comportamiento de las hormigas que serían difíciles o imposibles de estudiar en el campo, así como experimentos que nunca se podrían hacer en la naturaleza, como cambiar el tamaño del nido o el número de obreras, y ver cómo eso afecta al resultado de las batallas.

La simulación también ayudó a los investigadores a comprender mejor los mecanismos evolutivos que han moldeado el comportamiento social de las hormigas.

Aprendizajes del modelo

Una de las constataciones de esta simulación es que la mortalidad en los pequeños ejércitos de hormigas que se enfrentan a grandes ejércitos de hormigas invasoras es menor en arenas complejas y mayor en arenas simples, destacan los investigadores.

"Así que, al igual que ocurre con los humanos y en los juegos de ordenador, el resultado de las guerras de hormigas depende de la naturaleza del campo de batalla", explican en un comunicado.

Otra constatación de este estudio es que insectos sociales como las hormigas son una de las pocas especies que participan en guerras a la misma escala que los humanos.

La investigación concluye que modificar áreas donde coexisten hormigas nativas y no nativas, agregando escombros naturales u otras estructuras similares, puede inclinar la balanza a favor de las especies nativas más grandes.

El campo de batalla es importante

Destaca asimismo que, aunque la teoría de la guerra sugiere que menos soldados y más fuertes serán más efectivos cuando las batallas sean una serie de duelos cuerpo a cuerpo, los ejércitos más grandes son más efectivos cuando pueden rodear a sus enemigos y concentrar los ataques.

Eso significa que la complejidad del campo de batalla puede inclinar la balanza a favor de una estrategia sobre otra.

“Cuando se lucha en túneles, callejones o terrenos difíciles, a los ejércitos grandes les resulta más difícil rodear a sus oponentes, por lo que a veces pequeñas fuerzas de soldados fuertes o inteligentes pueden tener éxito”, explican los investigadores.

Estudio pionero

El estudio, que fue publicado en la revista PNAS, es el primero en utilizar un videojuego para simular el comportamiento de las hormigas.

Los investigadores esperan que esta herramienta pueda servir para ampliar el conocimiento sobre estos insectos y contribuir a su conservación.

Las hormigas son muy importantes para los ecosistemas, ya que desempeñan funciones clave como la dispersión de semillas, el control de plagas o la mejora del suelo. Sin embargo, también se enfrentan a amenazas como el cambio climático, la pérdida de hábitat o las especies invasoras.

Con esta simulación, se puede predecir cómo estas amenazas pueden afectar a su comportamiento y a su supervivencia. También muestra cómo se puede dar ventaja a los insectos nativos contra algunas especies introducidas agresivas, lo que podría ayudar a guiar la gestión de las hormigas invasoras no nativas.

Referencia

Complex battlefields favor strong soldiers over large armies in social animal warfare. Samuel J. Lymbery et al. PNAS, August 28, 2023; 120 (37) e2217973120. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2217973120