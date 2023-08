Ötzic tenía la piel oscura y un origen ancestral anatolio, lo que significa que sus antepasados provenían de la actual Turquía. Unas adaptaciones genéticas lo dejaron calvo y le ayudaron a sobrevivir en la montaña gracias una dieta variada.

Ötzi es el nombre que se le dio a una momia humana que vivió hace más de 5.000 años en los Alpes. Fue descubierta en 1991 por unos excursionistas en el glaciar de Similaun, entre Italia y Austria. Desde entonces, se han realizado numerosos estudios sobre su genoma, su salud, su vestimenta, su equipamiento y su muerte.

El último hallazgo sobre Ötziç, realizado por un equipo de investigación del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania y Eurac Research y publicado esta semana en la revista Cell Genomics, utilizó tecnología de secuenciación avanzada para analizar su genoma y obtener una imagen más precisa de la apariencia y los orígenes genéticos del Hombre de Hielo.

Moreno y calvo

Gracias a estas innovaciones tecnológicas, se ha comprobado que Ötzic tenía la piel oscura y un origen ancestral anatolio, lo que significa que sus antepasados provenían de la actual Turquía.

Estos rasgos lo diferencian de otros europeos prehistóricos que tenían más mezcla genética con cazadores-recolectores y pastores de la estepa. Según esta investigación, Ötziç procedía de una población relativamente aislada que tenía muy poco contacto con otros grupos europeos.

También establece que, contrariamente a los hallazgos anteriores, en el momento de su muerte, Ötzi tenía una pérdida de cabello avanzada e incluso que podría haber estado calvo. Además, su piel era más oscura de lo que se pensaba anteriormente.

Genética propia

El estudio genómico descubrió también que Ötzi tenía una variedad de mutaciones genéticas que lo hacían susceptible a ciertas enfermedades, incluyendo la malaria y la diabetes.

Estas enfermedades son más comunes en las personas que viven en regiones tropicales, lo que sugiere que Ötzi pudo haber tenido una dieta rica en alimentos tropicales.

Además, los investigadores observaron que Ötzi tenía una serie de adaptaciones genéticas que lo hacían bien adaptado a la vida en las montañas.

Estas adaptaciones incluyen un mayor contenido de hemoglobina en la sangre, que ayuda a transportar oxígeno a los músculos, y un mayor tamaño de los glóbulos rojos, que también ayuda a transportar oxígeno.

Dieta variada

Estas adaptaciones genéticas sugieren que Ötzi pudo haber tenido también una dieta rica en alimentos ricos en hierro, que es un mineral esencial para la producción de hemoglobina.

Los investigadores concluyen por tanto que Ötzi tuvo una dieta variada, que incluía alimentos tanto tropicales como locales, y que esta dieta variada pudo haber ayudado a Ötzi a mantenerse sano y a adaptarse a su entorno.

El estudio genómico de Ötzi es un avance importante en nuestro conocimiento de la vida y la cultura de los antiguos europeos. Proporciona nuevos conocimientos sobre la salud, la biología y la dieta de Ötzi, y ayuda a los científicos a comprender mejor la vida de los antiguos europeos.

Muchos tatuajes

Cuando fue descubierta, Ötzi tenía más de 60 tatuajes en su cuerpo, que se cree que eran una forma de terapia para aliviar sus dolores y enfermedades. Sus tatuajes son los más antiguos del mundo.

Otra cosa que se sabe es que Ötzi vestía una variedad de cueros y pieles de diferentes animales, como cabra, oveja, ciervo y oso. Su ropa era muy práctica y adaptada al clima frío.

También que Ötzi llevaba un “botiquín de primeros auxilios”, que contenía hongos medicinales, musgo antibacteriano y una brasa para hacer fuego. También tenía un cuchillo de sílex, un arco, una aljaba con flechas y un hacha de cobre.

Ötzi era un luchador, que sufrió varias heridas y cicatrices a lo largo de su vida. La causa de su muerte fue una flecha que le atravesó el hombro izquierdo y le dañó una arteria. También tenía un golpe en la cabeza y una herida en la mano. Todavía sigue haciendo historia.

Referencia

