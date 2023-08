Una eyección de masa coronal envió simultáneamente en 2021 partículas energéticas a Marte, la Tierra y la Luna, según un nuevo estudio. El hallazgo enfatiza la necesidad de preparar las misiones espaciales humanas para los peligros de la radiación solar, como así también optimizar los mecanismos para resguardar a nuestro planeta de estos embates del clima espacial.

Los científicos de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) informaron en un nuevo estudio, publicado recientemente en Geophysical Research Letters, que lograron identificar por primera vez un evento solar cuyo impacto se midió simultáneamente en las superficies de la Tierra, la Luna y Marte. La eyección de masa coronal surgió del Sol el 28 de octubre de 2021: es una muestra del poder de estas emisiones y de la necesidad de proteger a las misiones espaciales y a nuestro planeta de su influencia.

Primera detección en tres mundos al mismo tiempo

La eyección se extendió por un área tan amplia que Marte y la Tierra, mientras estaban en lados opuestos del Sol y a unos 250 millones de kilómetros de distancia, recibieron por igual una intensa afluencia de partículas energéticas, que también se sintieron en la Luna. El estallido fue detectado por una amplia flota internacional de naves espaciales, que incluye el ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) de la ESA y al rover Curiosity Mars de la NASA.

Según una nota de prensa de la ESA, las mediciones simultáneas en diferentes mundos ayudan a optimizar nuestro conocimiento sobre el impacto de los estallidos solares, y de cómo el campo magnético y la atmósfera de un planeta pueden colaborar en la protección de los cuerpos planetarios y de las misiones espaciales tripuladas que se ubiquen en su entorno.

Los investigadores explicaron en su estudio que el evento registrado en 2021 es un ejemplo de una extraña "mejora a nivel del suelo". En estos fenómenos, las partículas del Sol son lo suficientemente energéticas como para atravesar la magnetosfera, la burbuja magnética que rodea a la Tierra y nos protege de los estallidos solares menos energéticos y más habituales. Esta “mejora a nivel del suelo” fue la número 73, desde que comenzaron los registros en la década de 1940. Luego de la identificada en 2021, aún no se ha registrado un nuevo evento similar.

En el caso de la Luna y Marte, como no generan sus propios campos magnéticos, las partículas del Sol pueden llegar fácilmente a sus superficies e incluso interactuar con el suelo para producir radiación secundaria. Sin embargo, Marte tiene una atmósfera delgada que detiene la mayoría de las partículas solares de menor energía y ralentiza las más potentes.

Un peligro para los astronautas y para el planeta

La eyección de masa coronal (CME) detectada en tres mundos distintos provocó una fuerte afluencia de partículas cargadas de alta energía, con un rápido movimiento a través de la superficie de estos cuerpos del Sistema Solar. "La radiación espacial es un peligro real, por eso las mediciones de eventos de radiación de alto nivel por parte de misiones robóticas son fundamentales para preparar a las futuras misiones con tripulación humana”, indicó en el comunicado Colin Wilson, científico del proyecto ExoMars TGO y que no participó del nuevo estudio.

Es crucial comprender estos eventos solares y su impacto potencial en el cuerpo humano, ya que los astronautas se enfrentan a diferentes riesgos. Una dosis de radiación superior a 700 miligray, la unidad utilizada para la absorción de la radiación, puede provocar la denominada enfermedad por radiación: genera la destrucción de la médula ósea, una infección generalizada y hemorragia interna.

Los datos obtenidos sirven para proteger mejor a los exploradores humanos, sobretodo teniendo en cuenta las próximas visitas a la Luna y Marte, pero también a nuestro propio planeta: las emisiones solares muy intensas pueden afectar peligrosamente a los satélites ubicados en la órbita terrestre y a otras infraestructuras en la Tierra, generando interrupciones en las comunicaciones globales, en Internet y hasta en las redes de suministro eléctrico, además de la pérdida de equipos.

Referencia

The First Ground Level Enhancement Seen on Three Planetary Surfaces: Earth, Moon, and Mars. Jingnan Guo, Colin Wilson et al. Geophysical Research Letters (2023). DOI:https://doi.org/10.1029/2023GL103069