Un collar de hace 9.000 años, que formaba parte de un ajuar funerario asociado a un enterramiento infantil, revela la complejidad social de las primeras comunidades neolíticas. Pertenecía a un niño o una niña de 8 años de estatus social alto y muestra la importancia de los ritos de inhumación.

Un collar de hace 9.000 años que revela la complejidad social de las primeras comunidades agrícolas y ganaderas del Neolítico ha sido descubierto por un equipo de arqueólogos en una cueva al sur de Jordania. El estudio se ha publicado en la revista PLOS ONE.

El collar tiene 24 cuentas, todas ellas hechas de hueso de ciervo. Algunas de las cuentas están decoradas con incisiones y pintura roja, lo que indica que tenían un valor simbólico para sus portadores. Forma parte de un ajuar un ajuar de 2.500 piedras que datan del 7.400-6.800 a. e. c. (antes de la era común).

Algo singular

El collar es uno de los pocos ejemplos de este tipo de objetos encontrados en Oriente Próximo y muestra las conexiones e intercambios entre diferentes grupos humanos del Neolítico.

Los investigadores han analizado las cuentas del collar mediante técnicas microscópicas y espectroscópicas y han determinado que pertenecen a la fase más antigua del Neolítico, hace unos 9.000 años, cuando se produjo el cambio desde una economía basada en la caza y la recolección a una basada en la agricultura y la ganadería.

Ajuar funerario

El collar fue hallado en una tumba de la aldea neolítica de Ba’ja, en Jordania, que fue ocupada por grupos humanos desde el Paleolítico Superior hasta el Calcolítico. El collar formaba parte de un ajuar funerario asociado a un enterramiento infantil, lo que sugiere que se trataba de un objeto especial para la comunidad.

Los arqueólogos seguirán investigando el contexto y el significado del collar, así como otros objetos hallados en la cueva jordana, para reconstruir la vida y la cultura de los primeros agricultores y ganaderos del Neolítico.

El collar es una obra de arte que no tiene paralelo en las tradiciones ornamentales del Levante durante este periodo. Su elaboración implicó un trabajo meticuloso, así como la importación de ciertos materiales exóticos de otras regiones, como conchas del mar Rojo, turquesa del Sinaí, ámbar del Líbano y piedras locales.

Especialmente simbólico

La elección de materiales, colores, tipos y morfologías fue significativa, no solo para servir al diseño y al volumen, sino también para expresar valores intangibles, como la abundancia, la diversidad y la exclusividad.

El collar también refleja la importancia de los símbolos en la transmisión de estatus e identidad dentro de la cultura neolítica.

El hecho de que fuera depositado sobre el cadáver de un niño o niña indica que se trataba de un ritual funerario que pretendía honrar al difunto y conectarlo con los mundos de la vida y la muerte.

Regalo especial

El collar podría ser un indicador del papel social o familiar que desempeñaba el niño dentro de la comunidad, o bien un regalo especial para acompañarlo en su viaje al más allá, concluyen los investigadores.

En el trabajo han participado las universidades de Sevilla, Turín (Italia), Cambridge (Reino Unido), Copenhague (Dinamarca), Côte d’Azur (Niza, Francia) y Vilnius (Lituania). También han participado el Centro de Arqueología, de la Universidad de Lisboa (Portugal); el Politécnico de Turín (Italia); el Instituto Arqueológico y el Instituto de Arqueología del Oriente Próximo de Berlín (Alemania); la Academia Estatal de Bellas Artes de Stuttgart (Alemania); el Instituto McDonald de Investigación Arqueológica, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y la Oficina Estatal de Geología, Materias Primas y Minería del Consejo Regional de Friburgo (Friburgo).

Referencia

Threads of memory: Reviving the ornament of a dead child at the Neolithic village of Ba`ja (Jordan). Hala Alarashi et al. PLOS ONE, August 2, 2023. DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0288075