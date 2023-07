El análisis genético del entierro neolítico de Gurgy 'les Noisats' en Francia, revela un grupo humano de parientes cercanos que practicaba la monogamia y la exogamia femenina, y que experimentó tiempos generalmente estables hace 6.700 años.

Investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig y el laboratorio PACEA en Burdeos, Francia, han utilizado nuevos métodos para obtener y analizar ADN antiguo para reconstruir dos árboles genealógicos neolíticos inesperadamente grandes.

Las dos representaciones de la descendencia brindan los primeros conocimientos detallados sobre la estructura social de las primeras comunidades agrícolas hace 6.700 años.

La base son datos determinados (datos de isótopos de estroncio, edad al morir, sexo) de 94 individuos de un cementerio en el actual Gurgy 'les Noisats', en el centro de Francia. El más grande de los dos pedigríes incluye 64 individuos en siete generaciones, y el más pequeño doce individuos en cinco generaciones.

Patrilinialidad

La exploración de las genealogías reveló un fuerte patrón patrilineal, donde cada generación está vinculada casi exclusivamente a la generación anterior a través del padre biológico, que conecta a todo el grupo de Gurgy a través de la línea paterna, explican los investigadores en un comunicado.

Al mismo tiempo, la evidencia combinada de linajes mitocondriales e isótopos estables de estroncio que revelaron un origen no local de la mayoría de las mujeres, sugirió la práctica de la patrilocalidad, lo que significa que los hijos se quedaron donde nacieron y tuvieron hijos con mujeres de fuera de Gurgy.

Estas mujeres llegadas a Gurgy solo tenían una relación muy lejana entre sí, lo que significa que deben haber procedido de una red de comunidades cercanas, en lugar de un solo grupo cercano. Esto respalda la existencia de una red de intercambio relativamente amplia y potencialmente fluida que comprende muchos (incluidos los más pequeños) grupos.

Padre fundador

En el marco de este sistema patrilocal, un individuo masculino del que descendían todos los miembros del árbol genealógico más grande podría identificarse como el “padre fundador” del cementerio.

Su entierro es único en el sitio, ya que sus restos óseos fueron enterrados como depósito secundario dentro de la fosa de una mujer, de quien, lamentablemente, no se pudieron obtener datos genómicos.

Por lo tanto, sus huesos deben haber sido traídos de dondequiera que haya muerto originalmente para ser enterrados nuevamente en Gurgy.

Aunque el pedigrí principal abarca siete generaciones, el perfil demográfico sugiere que un gran grupo familiar que abarca varias generaciones llegó al sitio.

Ocupación temporal

Dado que casi no hay subadultos enterrados en el sitio durante las primeras generaciones y, por el contrario, no hay entierros de adultos en las últimas generaciones, solo se espera un uso breve del sitio.

El grupo debe haber procedido de un sitio anterior, dejando atrás a los hijos fallecidos anteriormente, pero aún trajo al padre del linaje.

Solo unas pocas generaciones después ocurrió lo mismo: los adultos de las últimas generaciones se fueron de Gurgy a otro lugar, dejando atrás a sus propios hijos. Por lo tanto, Gurgy probablemente solo se usó durante tres o cuatro generaciones, o aproximadamente un siglo.

Estos pedigríes más grandes reconstruidos hasta la fecha a partir de datos de ADN humano antiguo, combinados con múltiples líneas de evidencia, representan un paso adelante sin precedentes en nuestra comprensión de la organización social de sociedades pasadas, destacan los investigadores.

