Las palomas también sueñan cuando duermen y, probablemente, procesan las experiencias de vuelo que han tenido durante la vigilia. Incluso muestran indicios de sentir emociones mientras duermen. Sus sueños son más breves y frecuentes que los de los mamíferos y les ayudan a mantener limpio el cerebro.

Durante mucho tiempo se supuso que solo los humanos tenían la capacidad de soñar. Sin embargo, investigadores de la Universidad de Bochum y del Instituto Max Planck de Inteligencia Biológica han descubierto que, aparentemente, las palomas también pueden soñar.

Incluso sospechan que estas aves posiblemente procesan mientras sueñan fases de vuelo experimentadas durante la vigilia.

Para llegar a estas conclusiones, los expertos examinaron los estados de sueño y vigilia de 15 palomas con cámaras de video infrarrojas e imágenes de resonancia magnética funcional.

Secuencias de vuelo

Comprobaron que durante las denominadas fases REM (movimiento ocular rápido; fases de gran actividad cerebral y con muchos sueños), aquellas áreas cerebrales que se encargan de procesar los estímulos visuales estaban particularmente activas, incluyendo áreas que analizan cómo funciona el entorno en movimiento de una paloma durante el vuelo.

El equipo también midió la actividad cerebral en áreas que procesan las señales nerviosas del cuerpo y las alas.

"Basándonos en estas observaciones, sospechamos que las aves, como nosotros los humanos, sueñan en fases REM, y que tal vez incluso viven secuencias de vuelo", explica el autor del estudio Mehdi Behroozi, en un comunicado.

Dado que la amígdala (región del cerebro que juega un papel importante en los procesos emocionales) estaba particularmente activa en las palomas mientras soñaban, los investigadores sospechan asimismo que las aves también podrían sentir emociones en sus sueños.

Limpieza cerebral

Como una derivada de esta investigación, los científicos especulan con que el proceso de limpieza del cerebro durante el sueño puede ser especialmente crucial para las aves.

Dado que sus cerebros tienen una mayor densidad de neuronas en comparación con los mamíferos, la eliminación de productos de desecho puede requerir ciclos de lavado más eficientes o frecuentes.

Y como las aves experimentan más breves y breves fases REM durante el sueño que los mamíferos, el aumento frecuente de sangre asociado a estas fases del sueño podría ayudar a mantener sus cerebros, densamente poblados, libres de productos de desecho dañinos.

Tirando la basura

Esta suposición se basa en que, al igual que en los humanos, en las palomas el flujo de líquido cefalorraquídeo a través de los ventrículos aumenta durante el sueño no REM.

“Al comienzo del sueño REM, la entrada de sangre aumenta el diámetro de los vasos. Esto podría obligar al líquido cefalorraquídeo que entró en el espacio que rodea a los vasos durante el sueño no REM a fluir hacia el tejido cerebral y mejorar la salida de líquidos que transportan productos de desecho”, dice Gianina Ungurean, primera autora de esta investigación.

En el futuro, el equipo planea explorar el papel potencial del sueño REM en la eliminación de desechos. Además, están pensando en cómo averiguar lo que una paloma está soñando.

¿Veremos lo que sueñan?

“Esperamos entrenar a las aves para que informen si vieron y qué vieron al despertar del sueño REM. Ese sería un paso esencial para establecer si sueñan”, añade Gianina Ungurean.

Pero incluso sin un análisis detallado de los sueños, los nuevos hallazgos ya nos ayudan a comprender mejor el papel del sueño, tanto en las aves como en los humanos, señalan los investigadores.

Enfatizan la importancia del sueño para mantener un cerebro sano y prevenir así el deterioro cognitivo, así como que soñar tiene una historia muy larga de la que todavía queda mucho por descubrir, tanto en animales como en humanos.

Referencia

Wide-spread brain activation and reduced CSF flow during avian REM sleep. Gianina Ungurean et al. Nature Communications, volume 14, Article number: 3259 (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-023-38669-1