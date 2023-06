A partir de la luz que viajó durante más de 12.000 millones de años desde una galaxia conocida como SPT0418-47, los astrónomos descifraron la señal espectral de moléculas orgánicas complejas, concretamente hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). El hallazgo, realizado gracias al Telescopio Espacial James Webb (JWST) de la NASA, podría significar una verdadera revolución en torno a nuestra comprensión del Universo primitivo, ya que la detección fue realizada menos de 1.500 millones de años después del Big Bang.

Utilizando el telescopio Webb, un equipo internacional de astrónomos ha descubierto evidencia de moléculas orgánicas complejas en una galaxia a más de 12.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. Es la galaxia más distante en la que se han detectado este tipo de moléculas hasta la fecha: su cercanía al Big Bang podría modificar en parte las teorías que intentan explicar el surgimiento de la vida en el cosmos.

Esenciales para la vida

Las moléculas orgánicas complejas son las que están compuestas por seis o más átomos, incluyendo el carbono. Son consideradas esenciales para la vida en la Tierra y, casi en seguridad, para cualquier tipo de vida que pudiera existir en el resto del Universo. Según una nota de prensa de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en Estados Unidos, uno de los centros académicos que participó de la investigación, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) se detectaron solamente 1.500 millones de años después del Big Bang.

Los científicos liderados por Justin S. Spilker detallaron las condiciones del hallazgo en un nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Nature: allí explican que aprovecharon el telescopio Webb junto a un fenómeno conocido como lente gravitacional, que ocurre cuando dos galaxias están casi perfectamente alineadas desde el punto de vista de la Tierra. En ese momento, la luz de la galaxia de fondo es deformada y magnificada por la galaxia ubicada en primer plano, permitiendo de esta manera su observación.

Es lo que ocurrió con SPT0418-47, una galaxia localizada a más de 12.000 millones de años luz de distancia de nosotros, que se alineó casi perfectamente con una segunda galaxia, ubicada a solo 3.000 millones de años luz de nuestra perspectiva. Este fenómeno, junto a la potencia del telescopio Webb en longitudes de onda infrarrojas, facilitaron la observación de la galaxia lejana y la identificación de la señal espectral de las moléculas orgánicas complejas.

¿Posible vida antigua en los inicios del cosmos?

Los datos espectroscópicos del JWST sugieren que el gas interestelar oscurecido en SPT0418-47 está enriquecido en elementos pesados, indicando que varias generaciones de estrellas ya han vivido y muerto en ese contexto, o sea cuando el cosmos tenia aproximadamente el 10 % de su edad actual.

El compuesto específico que detectaron, los hidrocarburos aromáticos policíclicos o PAH, son moléculas que pueden encontrarse en la Tierra en los gases de escape producidos por motores de combustión o en incendios forestales.

Al estar compuestas de cadenas de carbono, estas moléculas orgánicas complejas se consideran los componentes básicos de las primeras formas de vida que se originaron en la Tierra. Sin embargo, en nuestro planeta ese proceso se inició hace unos 3.800 millones de años, o sea cuando el Universo ya contaba con una edad de 10.000 millones de años.

La identificación de moléculas orgánicas complejas en el cosmos distante, aproximadamente 8.500 millones de años antes de que surgiera la vida en nuestro planeta, obliga a los científicos a repensar cómo y cuándo podría haberse originado la vida en otras partes del Universo.

