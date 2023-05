Las torres de comunicaciones móviles abarcan un gran porcentaje de la superficie terrestre, particularmente en áreas densamente pobladas, y transmiten señales de microondas todo el tiempo, que hacen posible la conectividad y el uso de los dispositivos móviles en todo el planeta. Esas señales de radio podrían ser detectadas por una civilización alienígena y ser utilizadas como una herramienta para mapear la Tierra y conocer su geografía, según un nuevo estudio.

Un estudio publicado recientemente en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society explora una sugerente idea: una civilización extraterrestre dotada con una tecnología similar a nuestro telescopio Event Horizon podría ser capaz de “mapear” la Tierra, captando las transmisiones generadas en nuestro planeta por las grandes torres de comunicaciones móviles. Los especialistas estiman que esto sería factible para una sociedad alienígena ubicada a una distancia máxima de 12 años luz de nosotros.

De acuerdo a un artículo publicado en Universe Today, las señales de radio que se transmiten al espacio han cambiado notablemente con el tiempo. Durante el siglo XX, la mayoría de las transmisiones de radio procedían de estaciones comerciales de radio y televisión. En la actualidad, dichas transmisiones se ven eclipsadas por las pertenecientes a las comunicaciones móviles. Es así que aunque las transmisiones de radar militar siguen siendo la fuente más poderosa de fugas de radio hacia el cosmos, las torres de telefonía móvil ya ocupan la segunda posición.

Señales desde la Tierra

Los técnicos indican que cada torre de telefonía móvil emite una señal de radio con una potencia de 100 a 200 Watts. Teniendo en cuenta la cantidad de torres y fugas de radio existentes en todo el planeta, eso significaría que se transmiten al espacio solo unos pocos gigavatios. Sin embargo, una civilización inteligente dotada de una radioastronomía sofisticada podría detectar nuestras transmisiones, siempre y cuando se ubique a una relativa cercanía de la Tierra.

Como las torres de telefonía emiten la mayor parte de su energía de radio en forma paralela a la superficie de la Tierra, la señales son más fuertes en dirección hacia el sector desde el cual se emiten. De esta manera, como la mayoría de las torres están en el hemisferio norte, una estrella alienígena ubicada en esa región recibirá una señal más intensa, con respecto a otra localizada hacia el área del hemisferio sur terrestre.

Estrellas cercanas

Aunque la diversidad y fuerza de las señales hacen compleja la detección, los extraterrestres podrían ser capaces de identificar la distribución de la población humana en la Tierra, ya que la misma se relaciona directamente con la distribución de las torres móviles. Incluso, los alienígenas podrían obtener una medida de la rotación y la inclinación axial de la Tierra. Además, podrían estudiar cómo se modifica la distribución de la población en nuestro planeta con el paso del tiempo.

Por ejemplo, desde la estrella Alpha Centauri, que está en el hemisferio sur pero a solo 4 años luz de distancia, se debería recibir una señal medible de nuestras comunicaciones móviles. La estrella de Barnard, localizada a 6 años luz de distancia, y HD 95735, a 8 años luz de la Tierra, están en el hemisferio norte y podrían recibir buenos datos de radio de la Tierra. Aunque estos tres sistemas estelares tienen planetas, hasta el momento no se ha identificado en ellos ningún mundo potencialmente habitable.

Por último, los investigadores Ramiro Saide, Michael Garrett y Nalini Heeralall-Issur destacaron que los avances en las tecnologías móviles, con la expansión de la red 5G y la próxima red 6G, aumentarán aún más la potencia de las señales emitidas hacia el cosmos, incrementando al mismo tiempo su alcance y la posibilidad de ser detectadas por alguna civilización inteligente.

Referencia

Simulation of the Earth's radio leakage from mobile towers as seen from selected nearby stellar systems. Ramiro C. Saide, Michael A. Garrett and Nalini. Heeralall-Issur. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023). DOI:https://doi.org/10.1093/mnras/stad378