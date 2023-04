Los vikingos habrían abandonado Groenlandia entre los años 1300 y 1400 por la subida del nivel del mar debido a un avance de la capa de hielo causado por el enfriamiento: provocó que 200 kilómetros cuadrados de tierra se hundieran bajo su peso.

Un aumento en el nivel del mar en Groenlandia podría haber sido el factor decisivo en la partida de los vikingos en los años 1300 y 1400, según una nueva investigación cuyos resultados se publican en PNAS.

No fue el único factor, advierten los autores de esta investigación. Pero sin duda fue un factor importante, teniendo en cuenta la cantidad de territorio mordido: el avance de la capa de hielo desde el sur de esta gran isla habría resultado en un aumento local del nivel del mar de 3 metros en 5 siglos, lo que significa nada menos que 200 kilómetros cuadrados de tierra perdida.

Los vikingos se establecieron por necesidad junto al mar, por lo tanto, se puede imaginar que la subida del océano provocó importantes perturbaciones en su forma de vida, ya que dependía en parte de la cría de animales en tierra firme.

En comparación, los inuit dependían de la pesca y la caza de ballenas, lo que podría ser una de las razones por las que estos mismos disturbios en el medio ambiente no les afectaron.

Óptimo climático medieval

Desde hace tiempo se sabe que cuando Erik el Rojo, procedente de Islandia, se instaló con sus compañeros en Groenlandia, en el año 985, el clima del Atlántico Norte allí era más cálido que la media de los siglos anteriores y de los que vendrían, lo que se conoce como el óptimo climático medieval o el calentamiento global del año 1000 d. C.

Las investigaciones de las últimas décadas sobre los núcleos de hielo y los sedimentos de la época convergen hacia un calentamiento que afectó especialmente a Europa y una parte de Norteamérica, pero no a todo el hemisferio norte, ni mucho menos a todo el planeta.

El final de este "óptimo" se atribuye a menudo a la partida de los vikingos, aunque las causas inmediatas de esta partida siguen siendo oscuras: varios investigadores han evocado a lo largo del tiempo la escasez de recursos alimentarios, la sequía, la deforestación, la reducción del tamaño de la colonia, conflictos con los inuit…

Una cosa es cierta, en algún momento indeterminado, entre 1400 y 1450, la colonia groenlandesa fue abandonada.

Avance de la capa de hielo

Lo que sí añade la nueva investigación, liderada por un equipo de la Universidad de Harvard, es algo que los propios investigadores califican de "contraintuitivo": cuando hablamos de subida del nivel del mar, en general, evocamos un derretimiento del hielo.

Sin embargo, aquí se trató de un avance de la capa de hielo, debido al enfriamiento, lo que está en entredicho. ¿El vínculo con el nivel del agua?

A medida que avanzaba hacia el sur a lo largo de los siglos, la capa de hielo provocó que parte de la tierra circundante se hundiera ligeramente bajo su peso, lo que provocó que el agua del Atlántico penetrara más en tierra firme.

Los expertos ya sabían que el nivel del mar aumentó durante la era vikinga, pero el equipo dirigido por la estudiante de doctorado en ciencias de la Tierra Marisa Borreggine ha sido el primero en calcularlo con precisión.

Es más, investigaciones recientes han determinado que la dieta de estos vikingos cambió con el tiempo de una dieta basada en recursos terrestres a una basada en recursos marinos: las inundaciones terrestres pueden explicarlo.

Referencia

Sea-level rise in Southwest Greenland as a contributor to Viking abandonment. Marisa Borreggine et al. PNAS, April 17, 2023; 120 (17) e2209615120. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2209615120