En un avance crucial para determinar la habitabilidad y posible existencia de vida en los planetas extrasolares rocosos con características semejantes a la Tierra, un dúo de investigadores estadounidenses detectó una señal de radio repetida que marcaría la presencia de un campo magnético alrededor del exoplaneta YZ Ceti b, ubicado a alrededor de 12 años luz de distancia de la Tierra. Además de mostrar que este exoplaneta rocoso en particular probablemente tenga un campo magnético, la investigación proporciona un método prometedor para encontrar otros ejemplos similares.

Una serie de ondas de radio estelares detectadas por los astrónomos Sebastian Pineda, de la Universidad de Colorado, y Jackie Villadsen, de la Universidad de Bucknell, serían generadas por las interacciones entre el campo magnético de un exoplaneta y la estrella que orbita. De confirmarse estos resultados, se trataría de una de las evidencias más contundentes obtenidas hasta el momento en torno a la existencia de campos magnéticos alrededor de exoplanetas rocosos similares a la Tierra.

Interacciones magnéticas

Los especialistas observaron una señal de radio repetitiva que emanaba de la estrella YZ Ceti, utilizando el radiotelescopio Karl G. Jansky Very Large Array, operado por el Observatorio Nacional de Radioastronomía de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF), en Estados Unidos. Según describen en un artículo científico publicado recientemente en la revista Nature Astronomy, las ondas de radio serían el resultado de un conjunto de complejas interacciones entre el campo magnético de la estrella y un exoplaneta rocoso de órbita cercana, denominado YZ Ceti b.

“El campo magnético de un planeta puede evitar que su atmósfera se desgaste con el tiempo por las partículas arrojadas por su estrella anfitriona. Si un planeta sobrevive con una atmósfera, en gran parte es debido a que tiene un fuerte campo magnético", explicó Pineda en una nota de prensa de la NSF. En ese sentido, cuando un planeta es despojado de su atmósfera se vuelve inhabitable, por eso es tan importante identificar exoplanetas con campos magnéticos: esta característica incrementa notablemente las posibilidades de hallar mundos habitables o con alguna forma de vida extraterrestre.

Un método clave hacia el futuro

"Esta investigación muestra no solo que este exoplaneta rocoso en particular probablemente tenga un campo magnético, sino que proporciona un método prometedor para encontrar otros similares", destacó en el mismo comunicado el director de programas de la NSF, Joseph E. Pesce, quien no participó del nuevo estudio. "La búsqueda de mundos potencialmente habitables o con vida en otros sistemas estelares depende en parte de poder determinar si los exoplanetas rocosos similares a la Tierra realmente tienen campos magnéticos", agregó.

Los científicos explicaron que la pequeña estrella enana roja YZ Ceti y el exoplaneta YZ Ceti b son una pareja ideal para este tipo de investigaciones, porque el exoplaneta está tan cerca de la estrella que completa una órbita en solo dos días terrestres. En nuestro Sistema Solar, la órbita planetaria más corta es la que desarrolla Mercurio, que tarda 88 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol.

En el caso de este sistema extrasolar, a medida que el plasma producido por YZ Ceti es desviado por el campo magnético del exoplaneta rocoso, comienza a interactuar con el campo magnético de la misma estrella, generando ondas de radio suficientemente fuertes como para ser observadas desde la Tierra. El análisis de estas interacciones podría conducir a la creación de un método eficaz para determinar la presencia de campos magnéticos en exoplanetas localizados en distintas partes del cosmos.

Referencia

Coherent radio bursts from known M-dwarf planet-host YZ Ceti. J. Sebastian Pineda and Jackie Villadsen. Nature Astronomy (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41550-023-01914-0