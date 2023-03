La impresionante aceleración no gravitacional de Oumuamua, el misterioso objeto descubierto en 2017 que para el profesor de física de Harvard Avi Loeb y otros científicos podría ser una máquina alienígena construida por inteligencia extraterrestre, se explicaría de una forma más sencilla: sería simplemente un cometa interestelar de forma alargada impulsado por gas de hidrógeno. ¿Se acaba el misterio con esta nueva hipótesis?

Un nuevo estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Cornell, ambas en Estados Unidos, sugiere que la extraña trayectoria y la sorprendente aceleración no gravitacional del objeto interestelar Oumuamua pueden explicarse por un mecanismo físico relativamente sencillo, probablemente común entre muchos cometas helados: la liberación de gas de hidrógeno cuando la estructura se calienta a la luz del Sol y es atravesada por rayos cósmicos y otras partículas de alta energía.

Según estos científicos, los rayos cósmicos que penetran en el hielo que forma parte de la estructura generan diversas reacciones y producen cantidades abundantes de hidrógeno molecular (H2). Al liberarse como gas de hidrógeno, este elemento produciría la fuerza necesaria para explicar la enorme aceleración del objeto y la misteriosa forma en la que se alejó del Sol. La hipótesis de los especialistas estadounidenses se explica en un artículo científico publicado recientemente en la revista Nature.

Un misterio sin resolverse

En 2017, el telescopio Pan-STARRS 1, en Hawái, registró un débil punto de luz moviéndose a través del cielo. Las observaciones posteriores mostraron que se trataba de un objeto de forma alargada similar a un cigarro puro, que se alejaba del Sol a una velocidad aproximada de 95.000 kilómetros por hora. Bautizado Oumuamua, fue clasificado como un objeto interestelar: no registraba ninguna de las características presentes en los cometas y asteroides originados en el Sistema Solar.

Posteriormente, un estudio publicado en 2018 por el prestigioso físico de la Universidad de Harvard Avi Loeb incrementó la polémica: para el científico, Oumuamua fue el primer contacto de la humanidad con un artefacto de inteligencia extraterrestre. De acuerdo a la visión de Loeb, las inusuales condiciones de forma, aceleración y brillo del objeto interestelar muestran que se trata de una sonda o “explorador” galáctico abandonado por una civilización alienígena: su configuración de vela ligera explicaría su misterioso desplazamiento y extrañas características.

Una explicación más simple

"Un cometa que viaja a través del medio interestelar básicamente está siendo “cocinado” por la radiación cósmica, formando hidrógeno como resultado. ¿Podría eso producir cuantitativamente la fuerza que necesitó Oumuamua para lograr su aceleración no gravitatoria?", se pregunta en una nota de prensa la investigadora Jennifer Bergner, una de las autoras del nuevo estudio. Junto a su colega Darryl Seligman, trabajaron para resolver la incógnita.

Descubrieron que distintas investigaciones experimentales publicadas en las décadas de 1970, 1980 y 1990 habían demostrado que cuando el hielo es golpeado por partículas de alta energía similares a los rayos cósmicos, el hidrógeno molecular (H2) se produce abundantemente y queda atrapado dentro del hielo. Al mismo tiempo, los rayos cósmicos pueden penetrar decenas de metros en el hielo, convirtiendo un 25 % del agua, o incluso más, en hidrógeno gaseoso.

La fuerza exacta

Según los científicos, en un cometa de mayor tamaño la desgasificación no habría producido la fuerza suficiente como para generar la aceleración que logró Oumuamua. Pero en el caso del objeto detectado en 2017, sus dimensiones permitieron que se produjera la fuerza requerida como para impulsar la aceleración no gravitacional y alejarlo de la influencia del Sol.

El hielo en la superficie de un cometa, calcularon Bergner y Seligman, podría emitir suficiente gas, por ejemplo en forma de abanico, para afectar la órbita de un cometa pequeño como Oumuamua. La conclusión principal del nuevo estudio es que Oumuamua sería un cometa interestelar helado estándar, que experimentó un intenso proceso de liberación gaseosa.

Habría nacido, como sucede con cuerpos similares del Sistema Solar, como una porción de un planeta en formación que se desprende luego de una colisión o evento extremo, emprendiendo un viaje que lo llevó desde un sistema extrasolar hasta nosotros.

Acceleration of 1I/‘Oumuamua from radiolytically produced H2 in H2O ice. Jennifer B. Bergner and Darryl Z. Seligman. Nature (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-022-05687-w