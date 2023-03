Solo el 30 por ciento de los mamíferos tienen machos más grandes que las hembras, ha descubierto un estudio que cuestiona el dimorfismo sexual aceptado desde hace más de un siglo como resultado de la teoría de la evolución de Darwin.

Un nuevo estudio de más de 400 especies de mamíferos está sacudiendo la idea generalizada de que los machos son más grandes que las hembras, un fenómeno conocido como dimorfismo sexual.

El origen de esta idea se remonta al naturalista británico Charles Darwin (1809-1882), pionero en plantear la evolución biológica a partir de la selección natural.

En su famoso libro El origen de las especies (1859), explica el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en los seres vivos en el marco de la estrategia reproductiva, en virtud de la cual los mamíferos machos muestran un tamaño corporal mayor que el de las hembras de su misma especie.

Torpedo en la línea de flotación

La idea de que los mamíferos macho son más grandes que las hembras ha persistido durante más de un siglo, pero un nuevo análisis de la masa corporal y la longitud de 405 especies de mamíferos muestra ahora que esa no es la norma que impera siempre en la naturaleza.

Este análisis ha descubierto que solo alrededor del 44% de los machos mamíferos son más grandes que las hembras de su misma especie, todo un torpedo en la línea de flotación en uno de los pilares de la teoría de Darwin.

En consecuencia, los machos no son más grandes que las hembras en la mayoría de las especies de mamíferos, como se asumía hasta ahora, mientras que el monomorfismo sexual es casi tan frecuente como los machos más grandes (y más frecuente si se usa la longitud corporal en lugar de la masa corporal), según los autores de esta investigación.

Mamíferos bajo la lupa

En el nuevo estudio, publicado de momento solo en BioRxiv y no revisado por pares, la investigadora de la Universidad de Nueva York Kaia Tombak y sus colegas analizaron datos de cientos de especies de mamíferos, incluidos murciélagos, gatos y roedores, no solo primates.

Como el peso puede variar según la estación del año y la salud de un animal, los investigadores también observaron la longitud del cuerpo en un subconjunto de datos.

Se extrajeron datos adicionales de fuentes primarias para garantizar la inclusión de taxones subrepresentados.

Y para obtener una estimación más rigurosa de la similitud del dimorfismo en todas las especies de mamíferos, Tombak y su equipo incluyeron especies que constituían el 5 por ciento de cada familia de mamíferos que contiene más de 10 especies, destaca New Scientist.

Monomórficos dominantes

Descubrieron que el 39 por ciento de los mamíferos eran en realidad monomórficos, lo que significa que los machos y las hembras tenían un tamaño similar.

Usando el tamaño del cuerpo en lugar del peso, descubrieron aún más monomorfismo: el 48 por ciento de los mamíferos tienen machos y hembras de tamaño similar, y el 22 por ciento de los mamíferos tienen hembras que son más grandes que los machos.

Solo el 30 por ciento de los mamíferos que analizaron con datos tanto de masa corporal como de longitud tenían machos más grandes.

“Nuestros análisis indican que, aunque los machos tienden a ser más grandes que las hembras cuando ocurre el dimorfismo, los machos no lo son más grandes en la mayoría de los mamíferos, lo que sugiere la necesidad de revisar otras suposiciones en la investigación de selección sexual” escriben los investigadores en su artículo.

Dudas razonables

Pero no han convencido del todo a la comunidad científica. Citando a Jason Kamilar, un investigador de la Universidad de Massachusetts que no participó en el estudio, New Scientist llama la atención de una particularidad que puede limitar el alcance del trabajo de Tombak.

Los roedores y murciélagos analizados en esta investigación en realidad no compiten entre sí por el apareamiento, sino que la competencia se realiza por la selección de espermatozoides, destaca Kamilar.

En consecuencia, plantea dudas sobre los porcentajes alcanzados en la investigación de Tombak, porque considera que podrían cambiar si solo se analizan mamíferos que no sean murciélagos y roedores.

Por el momento, el dimorfismo de Darwin resiste. Tal vez nuevos estudios puedan refinar la comprensión de las diferencias morfológicas entre mamíferos de diferente sexo y el vínculo entre estas diferencias morfológicas y los comportamientos relacionados con el apareamiento.

Referencia

New estimates indicate that males are not larger than females in most mammals. Kaia J. Tombak et al. BiorXiv, February 23, 2023. DOI:https://doi.org/10.1101/2023.02.23.529628