Hace unos 36.000 años, el Estrecho de Bering se convirtió en un pasillo terrestre que fue transitable durante 10.500 años y habría permitido las primeras migraciones humanas de Asia hacia América.

Un nuevo estudio ha descubierto que el puente terrestre de Bering, la franja de tierra que una vez conectó Asia con Alaska, surgió por última vez hace unos 36.000 años, es decir, 10.000 años antes del Último Máximo Glacial.

Este hallazgo, totalmente inesperado, señala la duración de la ventana de tiempo en la que los humanos podrían haber migrado por primera vez desde Asia a las Américas a través del puente terrestre de Bering creado en ese momento, según los investigadores.

Los hallazgos también indican que puede haber una relación menos directa entre el clima y el volumen global de hielo de lo que los científicos habían pensado, lo que pone en duda algunas explicaciones de la cadena de eventos que causan los ciclos de la Edad de Hielo.

Estas son las conclusiones de una investigación liderada por Jesse Farmer, de la Universidad de Princeton, cuyos resultados se publican en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Puente entre América y Asia

Entre la península de Chukotka, en el extremo oriental de Siberia, y la península de Alaska, al noroeste de América, se encuentra el Estrecho de Bering, que separa Asia y América del Norte entre sí, y también conecta el Mar de Chukchi del Océano Ártico y el Mar de Bering del Océano Pacífico.

Sin embargo, el puente terrestre entre Asia y América ha aparecido históricamente más de una vez, dependiendo de cuándo los niveles globales del mar caen a medida que más y más agua de la Tierra queda atrapada en enormes capas de hielo.

Hasta ahora se ha establecido que su primera formación sucedió hace unos 40.000 años, manteniéndose en tierra firme durante unos 4.000 años. Su segunda formación se habría producido hace unos 25.000 años, permaneciendo hasta aproximadamente 11.000-10.500 años después, cuando volvieron a subir las aguas al final de la glaciación.

Sin embargo, ha persistido una gran incertidumbre en cuanto al momento en el que el crecimiento del hielo que condujo al Último Máximo Glacial (LGM) expuso el Estrecho de Bering y formó el puente terrestre de Bering.

Otros parámetros temporales

La nueva investigación precisa este momento crítico: el Estrecho de Bering fue un puente terrestre durante el apogeo de la última glaciación (el Último Máximo Glacial), cuando el nivel del mar era unos 130 metros más bajo que el actual. Fue transitable durante unos 10.500 años, desde hace al menos 46.000 hasta hace 35.700 años.

Los investigadores creen que el cambio en el volumen del hielo que permitió la última aparición del pasillo terrestre puede haber sido el resultado directo de cambios en la intensidad de la luz solar que incidía en la superficie del hielo durante el verano.

Los niveles del mar significativamente más bajos revelaron una gran área de tierra conocida como Beringia, que se extendía desde Siberia hasta Alaska y albergaba manadas de caballos, mamuts y otra fauna del Pleistoceno.

Gracias al puente terrestre de Bering, la fauna penetró repetidamente de una parte del mundo a otra. Por ejemplo, los caballos se originaron en América del Norte en la era del Plioceno, y hace unos 2,5 millones de años se trasladaron a través de Beringia hacia Eurasia.

Migración humana

El nuevo descubrimiento tiene una significativa derivada porque el momento en el que tuvo lugar la migración humana a América del Norte desde Asia sigue sin resolverse.

Los estudios genéticos nos dicen que las poblaciones ancestrales de nativos americanos se separaron de las poblaciones asiáticas hace unos 36.000 años, justo al mismo tiempo que los autores de la nueva investigación precisan que surgió el puente terrestre de Bering.

Este hallazgo plantea preguntas sobre por qué los humanos decidieron migrar tan pronto como se abrió el puente terrestre, y también acerca de cómo los humanos cruzaron el puente terrestre sin un conocimiento previo del territorio.

Los investigadores señalan no obstante que debemos ser cautelosos al considerar estas implicaciones, ya que la interpretación requiere combinar tipos muy diferentes de información, incluidos los nuevos datos y la información de genetistas humanos y paleoantropólogos. Esperan ver cómo estas otras comunidades científicas desarrollan sus resultados.

Precisión isotópica

Para reconstruir la historia del Estrecho de Bering, los investigadores buscaron una huella química oceánica, según se explica en un comunicado.

Las aguas del Pacífico transportan altas concentraciones de moléculas de nitrógeno que tienen una composición química distinta, conocida como proporción de isótopos estables.

Hoy, las aguas del Océano Pacífico viajan hacia el norte a través del Estrecho de Bering hacia el Océano Ártico, llevando una proporción de isótopos de nitrógeno rastreable.

Al medir los isótopos de nitrógeno en los sedimentos presentes en el fondo del Océano Ártico, los investigadores descubrieron que la huella digital del nitrógeno del Océano Pacífico desapareció cuando el Estrecho de Bering se cerró durante el pico de la última edad de hielo, como se esperaba.

Profundas implicaciones

Pero cuando los investigadores retrocedieron aún más en el tiempo, hasta hace unos 50.000 años, descubrieron que la huella dactilar del nitrógeno del Pacífico regresaba mucho más recientemente de lo que los investigadores habían creído posible.

Los investigadores consideran que se trata de un cambio demasiado grande para ser algo más que una apertura del Estrecho de Bering: tiene consecuencias no solo para el clima y el nivel del mar, sino también para la prehistoria humana.

Los hallazgos apuntan a una relación compleja entre el clima y el volumen global de hielo y sugieren nuevas formas de investigar los mecanismos subyacentes a los ciclos glaciales.

Referencia

The Bering Strait was flooded 10,000 years before the Last Glacial Maximum. Jesse R. Farmer et al. PNAS, December 27, 2022; 120 (1) e2206742119. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2206742119