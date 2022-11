Investigadores españoles han descubierto frente a la isla de Elefantina, en el Nilo, la tumba egipcia más antigua con una alineación precisa con el solsticio de invierno. Revela que, hace casi 4.000 años, los egipcios calculaban la posición del Sol y sus rayos y los tenían en cuenta a la hora de planificar sus monumentos.

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Málaga (UMA) y de la Universidad de Jaén (UJA) ha descubierto la tumba más antigua del antiguo Egipto, orientada al solsticio de invierno.

La tumba (designada con el número 33 o QH33) está ubicada en la necrópolis de Qubet el-Hawa, un sitio en la orilla occidental del Nilo frente a la isla Elefantina y la ciudad de Asuán. Qubet el-Hawa sirvió como lugar de enterramiento para nobles y sacerdotes de los Reinos Antiguo y Medio del Antiguo Egipto.

El Imperio Antiguo de Egipto, también llamado Reino Antiguo, es el período de la historia del antiguo Egipto comprendido entre 2686 y 2181 a. C. El Imperio Medio del antiguo Egipto abarca desde el año 2050 al 1750 a. C.

Orientado al amanecer

El sitio Qubet el-Hawa está orientado a la salida del Sol del solsticio de invierno, de tal forma que los rayos del Sol bañan con su luz el lugar destinado a albergar la estatua del gobernador de la ciudad de Elefantina.

La tumba se excavó por primera vez entre 2008 y 2018 y se cree que es el lugar de enterramiento del gobernador Hekaib-ankh, que vivió durante la XII Dinastía, alrededor de 1830 a.C.

“La tumba registra perfectamente todo el ciclo solar asociado a la idea del renacimiento. Mientras que el solsticio de invierno marcaba el inicio de la victoria de la luz solar sobre las tinieblas, el solsticio de verano solía coincidir con el inicio de la crecida anual del Nilo. Por lo tanto, ambos hechos tenían un simbolismo importante, asociado a la resurrección del gobernante fallecido”, señalan los investigadores en un comunicado de la Universidad de Málaga.

Conocimiento solar

La investigación utilizó un programa informático que puede reproducir la posición del Sol con respecto al horizonte en la antigüedad, y demuestra que los egipcios de la época eran capaces de calcular la posición del Sol y la orientación de sus rayos para diseñar sus monumentos.

Según el artículo publicado en la revista científica Mediterranean Archaeology and Archaeometry, el cálculo de la orientación de la capilla funeraria y la ubicación de la estatua del gobernador se hizo con la ayuda de una varilla bicúbica de un metro de largo, una escuadra y varias cuerdas

Además, los autores explican que el arquitecto egipcio no solo logró la orientación perfecta, sino que también diseñó su volumen con gran precisión para evitar la coincidencia con cualquier tumba anterior.

Dado que la tumba fue excavada en el mismo paisaje, la presencia del Sol fue crucial para la iluminación a través de la única puerta, que actuó como un umbral de transición para proyectar la luz del sol en la habitación. El Complejo Funerario 33 sigue la dirección longitudinal del eje del solsticio de invierno.

Arquitectura original

Otro detalle importante de este descubrimiento: el diseño arquitectónico de estas tumbas difería significativamente del diseño funerario propio del Reino Antiguo, con espacios alargados alrededor de ejes orientados precisamente a los solsticios de verano e invierno.

Esta importante construcción arquitectónica de la necrópolis refleja la evolución del patrón funerario típico del Alto Egipto durante el Reino Medio, según los investigadores.

El análisis de la iluminación del espacio arquitectónico durante el año confirma además que en su interior se puede observar el continuo movimiento del Sol durante su ciclo.

Conexión celestial

El punto de partida de este análisis son estos resultados espaciales, con el objetivo de encontrar una explicación a la composición geométrica y el diseño específico de los diferentes elementos arquitectónicos que hacen que este complejo sea redondeado, bello y armonioso, destacan los investigadores.

"El complejo funerario QH33 se construyó después de una planificación muy específica que reelaboró y perfeccionó el modelo de una comunidad con el objetivo de conectar la geometría celestial con el paisaje geográfico a través de esta arquitectura", concluyen los autores.

Referencia

Solar geometry and the organization of the annual cycle through architecture and the funerary landscape in Qubbet el Hawa. Joyanes-Diaz, M et al. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 22, No 2, (2022), pp. 209-235. DOI:10.5281/zenodo.6815469