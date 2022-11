Madrid acoge este fin de semana una cumbre de expertos para debatir cómo poner en suspensión la vida de un ser humano para ser reanimado mucho tiempo después. La crioconservación es también una alternativa legal a la cremación o el enterramiento.

La gran cumbre internacional Transvision 2022 de la Biostasis humana se celebra este sábado y domingo de noviembre en Madrid. Su objetivo: debatir cómo avanzar las técnicas médicas de temperaturas frías extremas para poner en suspensión la vida de un ser humano, con el objeto de ser reanimado tiempo después.

La biostasis es una aproximación de la criobiología que se aprovecha de una serie de técnicas de frío extremo para que, en el futuro, la medicina de la complejidad pueda afrontar enfermedades incurables terminales, permitir viajes espaciales interestelares o mejorar la fertilidad humana.

La cumbre se celebra en el Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, presidido por el Profesor de Cardiología Manuel de la Peña, que desde hace más de 20 años apuesta por la creación de valor a través de la formación de profesionales enfocados en la medicina exponencial. La cumbre se desarrolla bajo la dirección del ingeniero del MIT y experto en longevidad indefinida, José Luis Cordeiro.

El economista Ramón Tamames, el abogado Javier Cremades y el doctor Pedro Guillén son algunos de los ponentes más conocidos. Ángel Niño Quesada, concejal de Innovación y Emprendimiento, del Ayuntamiento de Madrid está a cargo de la inauguración.

Ambulancias espoecializadas

Durante la cumbre se utilizará y demostrará una de las cuatro ambulancias que hay en Europa equipadas para llevar a cabo el primer paso del protocolo de criopreservación humana.

Tras la muerte legal, se desciende la temperatura del cuerpo y del cerebro del paciente, se intuba y se le suministra oxígeno, mientras se utiliza un dispositivo de “RCP Lucas” que proporciona compresión torácica automática y establece una circulación (mínima) de sangre por todo el cuerpo, al mismo tiempo que se habilita para una primera perfusión de agentes preservadores de los tejidos y células frente al frío extremo.

En la Cumbre también se propone la extensión de la crioconservación humana como un tercer método alternativo legal frente a la cremación o el enterramiento, para personas que hayan fallecido.

En este sentido grandes juristas y expertos en derecho abrirán las puertas a este debate en España: Antonio Garrigues Walker, Javier Cremades, Carlos Rodríguez Sau y el abogado norteamericano Paul Spiegel, especializado en seguros de crioconservación y longevidad extendida.

Revivir en el futuro

El Dr. Gregory M. Fahy, inventor del mecanismo de vitrificación que se utiliza hoy para la fertilización humana, con el uso de óvulos o embriones preservados a muy bajas temperaturas, nos dice que “la criobiología, el estudio de los efectos de las bajas temperaturas en los sistemas vivos, nos enseña que las células de mamíferos viables pueden almacenarse durante mucho tiempo a temperaturas criogénicas y luego revivir con éxito en un futuro lejano. Por ejemplo, las estimaciones actuales sugieren que la radiación de fondo tardaría 32.000 años en matar el 90% de las células cultivadas después de congelarlas a bajas temperaturas”.

Una de las claves legales que abren los caminos de la medicina del frío extremo es cambiar los enfoques, las leyes de muerte digna abren el camino a la reflexión para poder prolongar la vida, en estado suspendido, más allá de la muerte legal.

Antes de la muerte biológica

Se trata de la crioconservación de las células antes de la muerte biológica. Es decir, las células tienen que estar activas, vivas. El frío lo que hace, para entendernos, es ralentizar al máximo su metabolismo, sin que sufran daños incompatibles con la vida. ¿Hasta dónde podemos llegar con los conocimientos que hoy tenemos?

El Dr. Fahy tiene algunas respuestas. Fahy prologa el libro que resume 50 años de estas tecnologías biomédicas, “Cryostasis Revival: The Recovery of Cryonics Patients through Nanomedicine”, que se presenta durante el congreso internacional de biostasis de Madrid y que acerca las claves que marcarán el “futuro” de la crioconservación humana.

Gregory Fahy es un optimista realistaç. En dicho prólogo, nos advierte que “los humanos han ido creando tecnología cada vez más avanzada, y una comprensión más profunda del mundo, desde nuestro inicio como especie, y que es probable que continúe este proceso creativo de descubrimiento y mejora. Llevado a su conclusión lógica, parece inevitable que, si la especie sobrevive (a los riesgos existenciales que afronta) y se permite que el progreso continúe indefinidamente, eventualmente adquiriremos la capacidad de lograr cualquier objetivo que no viole las leyes físicas”.

Futuro de la humanidad

Porque en esta cumbre internacional de expertos no solo se hablará de las diferentes técnicas de biostasis y su implicación socio económica, sino también del futuro de la humanidad.

David Wood, una de las estrellas de la Cumbre, inventor del primer sistema operativo para smartphones y matemático de la Universidad de Cambridge, director de la London Futurist, nos deja una declaración sobre el futuro humano: "Si miro hacia el año 2050, veo alrededor de un 60% de posibilidades de que la humanidad viva en mejores condiciones. Un estado que llamo "superabundancia sostenible". Pero también hay alrededor de un 30% de posibilidades de que la humanidad se haya hundido para entonces en una nueva Edad Oscura. O algo incluso peor”.

“En consecuencia, debemos dejar de lado las distracciones. Necesitamos formar alianzas constructivas, profundizar nuestra comprensión y asegurarnos de mantener primero lo primero. Sensibilizar al público sobre las amenazas y las oportunidades existenciales que podemos encontrar en los años venideros. Y finalmente acelerar el desarrollo de soluciones adecuadas. Soluciones que involucran una combinación de tecnología, política, cultura, educación y filosofía”.