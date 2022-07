Los astrónomos han observado por primera vez la muerte prolongada de un cometa cuando pasa cerca del Sol. Desarrolló una larga y estrecha cola de polvo, comenzó a desintegrase y se volvió rojo. Dentro de 2.000 años se estrellará contra nuestra estrella y desaparecerá para siempre.

Utilizando telescopios terrestres y espaciales, los astrónomos han observado por primera vez en detalle el proceso de destrucción y fragmentación del cometa periódico circunsolar 323P/SOHO debido a su acercamiento al Sol.

Después de pasar el perihelio (el punto más cercano del Sol), el cometa perdió hasta el 10 por ciento de su masa en forma de polvo y grandes fragmentos, y también se volvió rojo.

Basándose en sus cálculos de la órbita y en las influencias gravitatorias, los astrónomos calculan que el cometa tiene un 99,7 % de posibilidades de colisionar con el Sol en los próximos 2.000 años. Es su destino final.

Los confines más internos del sistema solar albergan numerosos cometas y asteroides que alcanzan su perihelio dentro de la órbita de Mercurio.

Cinturón de asteroides

Los astrónomos consideran que estos objetos se originaron en el cinturón de asteroides, o que fueron cometas de período corto como el cometa Halley, antes de ser dirigidos hacia el Sol por los efectos gravitacionales de los planetas principales.

El tiempo de vida dinámico de los objetos circunsolares es de menos de diez millones de años, ya que a menudo cruzan las órbitas de los planetas terrestres.

Se sabe que el número de objetos observados en la población solar cercana es mucho menor que el previsto por los modelos dinámicos.

Como posibles soluciones a este problema se proponen el brillo insuficiente de tales objetos fuera del perihelio, así como la fragmentación que sufren debido al calentamiento derivado de su aproximación al Sol.

Sin embargo, hasta la fecha, no existen casos de observaciones suficientemente detalladas del proceso de fragmentación. El ejemplo más conocido de un cuerpo pequeño que colapsa cerca del Sol es el asteroide (3200) Phaeton, que tiene una larga estela de polvo. Su inusual órbita lo lleva más cerca del Sol que cualquier otro asteroide conocido.

Observaciones complejas

Un grupo de astrónomos liderado por Man-To Hui, de la Universidad de Hawái, publicó los resultados de las observaciones del cometa 323P/SOHO, realizadas entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 utilizando telescopios terrestres CFHT (Canada-France-Hawaii Telescope), LDT (Telescopio Lowell Discovery), Gemini North (Australia) y Subaru (Japón), así como el Telescopio Espacial Hubble.

323P/SOHO es un cometa solar periódico descubierto por la sonda solar SOHO en 1999. Aunque no muestra señales claras de actividad cometaria, un aumento anómalo en el brillo alrededor del perihelio indica ráfagas de actividad.

El cometa orbita alrededor del Sol una vez cada 4,2 años, pasó por última vez el perihelio el 17 de enero de 2021, a una distancia de 0,04 unidades astronómicas del Sol, y hasta hace poco nunca había sido observado por otros observatorios que no fueran sondas solares.

A fines de diciembre de 2020, antes del perihelio, 323P/SOHO no tenía propiedades cometarias. Sin embargo, de febrero a marzo de 2021, después de pasar el perihelio, desarrolló una cola larga y estrecha que se interpreta como el resultado del sobrecalentamiento del núcleo del cometa.

Rotación del núcleo

Después de pasar el perihelio, el cometa comenzó a volverse rojo y, a principios de marzo de 2021, se vieron dos fragmentos separados del núcleo, con un radio de 20 metros. El radio del núcleo en sí se estima en 86 metros, su período de rotación es de 0,522 horas y la fuerza cohesiva de la sustancia del núcleo es de 10 a 100 Pascales.

Aunque el cometa puede ser un cometa ordinario de la familia de Júpiter, la pérdida de masa observada no puede explicarse solo por la sublimación de los volátiles.

Lo más probable es que esto se deba a la rápida rotación del núcleo, así como a su fuerte sobrecalentamiento, lo que lleva al desarrollo de tensiones internas, consideran los investigadores.

Referencia

The Lingering Death of Periodic Near-Sun Comet 323P/SOHO. Man-To Hui et al. The Astronomical Journal, Volume 164, Number 1. DOI:https://doi.org/10.3847/1538-3881/ac6dcb